AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantının ardından parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 55 milletvekili ile bir araya geldiğini ve gelecek hafta da toplantının devam edeceğini belirten Çelik, toplantıda illerle ilgili kanaatler, iç politika, dış politika, ekonomi ve sosyal işler gibi konularda değerlendirmelerde bulunulduğunu söyledi.

Çelik, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un Batı Trakya'yı ziyaretinde söylediği sözlere ilişkin, "Hiç kimsenin tarihsel gerçekliği değiştirmeye, tarihsel bir kimliği değiştirmeye gücü yetmez. Bu sebeple bu yaklaşımı son derece vahim ırkçı bir yaklaşım olarak görüyoruz. Yunanistan'daki siyasilerin demokratik değerlere saygılı, Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığı sürekli olarak bir tehdit ya da tehlike gibi gösterme şeklindeki ırkçı yaklaşımlardan uzak durmaları gerekir." diye konuştu.

Çin'deki Uygur Türklerine ilişkin Çelik, şunları söyledi:

"Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili olarak mücadelede Çin devleti ile dayanışma içinde olduğumuzu, Çin halkına başsağlığı dilediğimizi, bu salgını atlatmaları için her türlü yardıma hazır olduğumuzu Türkiye olarak ifade ediyoruz. Ama aynı zamanda da Uygur Türkleri ile ilgili tam da bu dönemde tekrar gündeme gelen olumsuz haberlerden kaygı duyduğumuzu bundan büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade ediyoruz.

Daha önce biliyorsunuz bu konu yakın takibimizde olan bir konudur, yakın zamanda Çin makamlarıyla görüşmeler devam ediyor. Türkiye'den resmi heyet çeşitli yerleri ziyaret etmek maksadıyla oraya bir ziyaret yapacaktır. Bu ziyaretin şeffaf olmasını, bizim arzu ettiğimiz Türkiye'nin arzu ettiği ziyaret mekanlarının o heyetimize açılmasını ve Uygur Türkleri ile ilgili olarak gelen bu olumsuz haberler, bu kaygı verici haberlerin de sona ermesini dilediğimizi ifade ediyoruz."

Çelik, Türk ve Rus heyetlerinin Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmelerin soruya, şu yanıtı verdi:

"Türkiye'nin bu konudaki tezlerini açık ve net bir şekilde söylediler. Bizim İdlib'de rejimin bu saldırganlığına karşı rejim Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekilde önceki sınırlarına çekilmezse yani Soçi mutabakatına uygun bir pozisyon almazsa bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi. Bu konudaki yaklaşımımız, birincisi terörle mücadele için zorunlu bir yaklaşımdır, milli güvenliğimiz için zorunlu bir yaklaşımdır, insani bir felaketin önlenmesi için zorunlu bir yaklaşımdır. Bu çerçevede iletildi. Heyet döndüğü zaman da zaten buraya kapsamlı bir rapor verecekler."

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir gazeteye yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Çelik, "Çeşitli siyasi meseleler, herkes görüşlerini dile getiriyor, ben partimiz adına partimizin bu konudaki belli konu başlıklarındaki, iç politikadaki ve dış politikadaki belli konu başlıklarındaki görüşlerini zaten kapsamlı bir şekilde paylaşıyorum dolayısıyla başka değerlendirmeler ile ilgili bir yorumum ya da değerlendirmem yok." dedi.

"ATATÜRK MİLLETİMİZİN ORTAK DEĞERİDİR"

Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisinin İş Bankasındaki hisselerinin devrine ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Bu hisselerden ortaya çıkan aidatların Tarih Kurumuna ve Dil Kurumuna tarih içerisinde ödenmediği defalarca örneklerle ortaya çıkmıştı. Bu, her iki kurumda alacağını defalarca mahkemeye giderek almıştı. Bu, bizim iktidarımız döneminde de oldu, daha önceki dönemlerde de oldu. Dolayısıyla Atatürk'ün vasiyetine uyulmadığı, yani CHP'nin bu aidatları Tarih Kurumuna ve Dil Kurumuna ödemediği ve bu şekilde de bu kurumların haklarını yani Atatürk'ün onlara verdiği hakları mahkeme yoluyla elde ettiği pek çok örneği saymıştım, tarihler vermiştim. Bu zaten açık kaynaklarda da var net bir şekilde. Atatürk, milletimizin ortak bir değeridir. Atatürk'e ait her türlü değerin de devlet tarafından temsil edilmesi milletimizin ortak bir değeri olarak, Atatürk'ten kalan her hatıranın bu şekilde korunması daha uygundur diye düşünüyoruz."