        AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir | Son dakika haberleri

        AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir

        Sosyal medya hesabı üzerinden İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sert bir dille eleştiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu'nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 21:00 Güncelleme: 16.09.2025 - 21:04
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netanyahu’nun, insanlığın ortak değeri Kudüs’ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor... İnsanlık bu şebekenin tehditi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

