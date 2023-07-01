AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya Camii önündeki bayraklı provokasyona tepki

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DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır" dedi.

İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda elinde Yunanistan bayrağı bulunan bir kişinin, Ayasofya Camii'ni arkasına alarak provokatif açıklamalar içeren video paylaşmasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır" ifadelerini kullandı.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 30, 2023



*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.