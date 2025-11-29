Habertürk
        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı | Son dakika haberleri

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde "Filistin'in özgürlük mücadelesi insanlık onuruna sahip çıkma mücadelesidir; dayanışmayı daha güçlü sürdüreceğiz" mesajı verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2025 - 23:33 Güncelleme: 30.11.2025 - 00:13
        'İnsanlık haysiyeti mücadelesi'
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin halkının özgürlük mücadelesi, 'insanlık haysiyetine sahip çıkma' mücadelesidir. Bu mücadeleyi daha güçlü şekilde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        Çelik, sosyal medya hesabından 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Bundan sonra ise her gün insanlığın Filistin'le dayanışma günüdür. Diğer bir ifadeyle 29 Kasım insanlıkla dayanışma günüdür. Filistin halkının özgürlük mücadelesi, 'insanlık haysiyetine sahip çıkma' mücadelesidir. Bu mücadeleyi daha güçlü şekilde sürdüreceğiz."

        DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gün içerisinde 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı:

        "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle, Filistin davasına ve Filistin halkının özgürlük mücadelesine tam desteğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

        Türkiye olarak bugüne kadar Filistin halkının haklarının korunması için en güçlü desteği verdik. Bölgede kalıcı barışın anahtarı, iki devletli çözümün hayata geçirilmesidir. Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve refah içinde yaşayacağı adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

        İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gazzeli kardeşlerimizin haykırışı, bizim de kardeşliğimizin, insanlığımızın sınavıdır. Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da Filistin davasının yanındadır." ifadesini kullandı.

        Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Bugün Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü. Aynı acıyı ve umudu paylaşan Filistinli kardeşlerimizin daima yanındayız. Zulme karşı, vicdanın, insanlığın ve barışın sesi olmaya devam edeceğiz. Çünkü Filistin'in onurlu direnişi, Gazzeli kardeşlerimizin haykırışı, bizim de kardeşliğimizin, insanlığımızın sınavıdır. Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da Filistin davasının yanındadır."

