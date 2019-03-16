AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını yanıtlıyor.

Bir vahşet çağındayız artık. Çinliler'in 'Allah seni geçiş döneminde yaşatsın' bedduasında gibi. Bu tekil bir terör olayı da değil. AB Bakanı iken İslamafobya ile ilgili bir toplantı düzenlemiştim. Entelektüelleri, musevileri ve liberalleri çağırmıştım. Avrupa'da bir siyasi matruşkayı gördüm. En üstte Erdoğan düşmanlığı var. onu kaldırdığınızda Türkiye düşmanlığı, onu kaldırdığınızda İslam düşmanlığı, onu kaldırdığınızda antisemitizm, onu da kaldırdığınızda altında Eurofobia, AB'nin değerlerine düşmanlık var. Yeni Zelanda'daki saldırıyı yapan kişinin hem Erdoğan'a, hem Merkel'e hem de Sadıkhan'a düşman olduğunu gördük.



"İTALYAN LİDERLE YENİ ZELANDA'LI TERÖRİSTİN SÖYLEMİ AYNI"

İstatistiklerle de sabit. En büyük yayın organlarında da bunu görüyoruz. Erdoğan düşmanlığının arkasına bu lojistiği yerleştiriyorlar. İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı yapılıyor. Bu tarihsel öğretinin yayıldığı medya organları, fikir kulüpleri, dernekler var. Aşırı sağ partilerin desteklenmesi sözkonusu. Avrupa Birliği'ni dağıtmak isteyen büyük ülkelerin aşırı sağ partilere yaptığı büyük yatırımlar var. Büyük güçler bu aşırı sağla yakın duruyorlar. AB karar almaya çalışıyor o ülkelerden yapılan yayınlara dönük olarak. 1875'te İtalyan askeri lider Garibaldi'nin yazdığı mektuba bakın, Balkan halklarına Osmanlı'ya karşı ayaklanın diyor. Onların diyor Boğaz'ın batı yakasında oturmaya hakkı yok, Bursa'ya kadar sürülmelidirler, diyor.

"BU OLAYDA DA KARŞIMIZDA VESTİYER BİR TERÖR CEMAATİ VAR"



Bunu anlamak için karşımızda organize, yukarıdan aşağıya harekete geçirecek bir terör örgütü olduğunu düşünürsek yanlış yaparız. Burada vestiyer bir terör cemaat var. Bu ifadeyi Bauman'dan alıntılıyorum. Bir tiyatro veya sinemaya gittiniz, paltonuzu oraya asıyorsunuz. Bu insanların bir caninin gösterdiği katliamda biraraya gelip dağılmaları gibi. Siz totatiler bir ülkenin liderini hedef alsanız hiçbir şey olmaz. Manifestosunda en büyük ve en eski düşmanımızın şimdiki lideri ve Avrupa'da en büyük müslüman toplumun lideri, diyor.

"DÜNYADAN HEP BURAYA GÖÇ EDİLİR BURADAN BAŞKA YERE GÖÇ OLMAZ"

Diyelim ki 5 bin kişi nüfusu olan kasabada 200 Müslüman yaşıyor. Öyle bir algı üretiliyor ki, o kasabada 200 Müslüman 2 bin Müslümanmış gibi anlaşılıyor. Bu siyasetçi ve medya dili üzerinden oluşuyor. Aşırı sağ büyüdükçe merkez sol taviz veriyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde sıkıntı olduğunda imparatorluğunun hinterlandı olan yerlerden hala göç Türkiye'dir. Burada bir sıkıntı olunca buradan göç edilmemiştri. Çünkü baba ocağı burasıdır. Burası pergelin sabit ayağıdır, bahsettiğimiz coğrafyanın merkezidir.

"ORALARIN NEGATİF GÖRDÜĞÜ SEMBOL BAŞKALARINDA POZİTİF OLUYOR"

Silahlı Kuvvetler, Zeytindalı, Fırat Kalkanı operasyonu yaparken ortaya çıkaran hikayeler var. Mehmetçik bir eve gidiyor, yaşlı kadın kapıyı açıyor. İçeride saklanan kızlara 'çıkın' diyor, 'bunlardan size zarar gelmez' diyor. Bu tarihsel bir hafızayı çağrıştırıyor. Mehmetçiğin kolundaki hilal işaretini görünce rahatlıyor. Afganistan'dan Nijerya'ya kadar zulme uğrayanların gözü burada. Bu canilerin gözünde İstanbul, Ayasofya, Türkiye, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı nasıl bir negatif sembol diye anlamak için, mazlum insanların gözünde nasıl bir pozitif bir sembol olduğunu anlarsak o ikilemi daha yerli yerine oturtabiliriz.

"ONLAR ŞARKİYATÇILIK YAPARKEN BİZ DE GARBİYATÇILIK YAPMAYALIM"

Felsefe okumuş, siyaset okumuş ama hala Türk düşmanlığı travmasını atlatamış. Çanakkale anması olacak çok yakında. Geçmişte savaştığımız Anzakları misafir edeceğiz. Bugün İstanbul'da patrik ve hahambaşı Yeni Zelanda'daki olayla ilgili dua etti. Avrupa ve Batı bizi oryantalist bir biçimde okurken bizim şu tuzağa düşmememiz lazım. Onlar şarkiyatçılık yaparken biz de garbiyatçılık yapmamız lazım. Oralarda da çok güzel insanlar var. Geçmişte Hollanda'da paygamberimize hakaret ettiklerinde oradaki Müslümanlar Hz. İsa'ya saygı gecesi düzenlediler.

"AVRUPA'NIN AŞIRI SAĞI, BATI'NIN DEAŞ'I GİBİDİR"

Bu işleri fanatikler bunun izdüşümü olan İŞİD gibiler yapıyor. Avrupa'nın aşırı sağı Avrupa'nın DAEŞ'i gbiidir. Sizin için zafer, onun için yenilgiyi her zaman yerli yerine oturtamazsınız. Bugün yeni bir dünya kurmak, gençler, insanlar arasında yeni iletişim kapıları kurmak, insan ilişkilerini onarmaktır. Macaristan'da Abdurahman Paşa'nın mezarına 'kahraman bir düşmandı' yazmışlardı. Saygı duyuyorlardı. Orası şehitliğimizin en iyi bakıldığı ülkeydi. Macaristan'da Türk şehitliğinde tören bitmişti. Tören alayının komutanı bana yaklaşıp 'buradaki saygıda herhangi bir eksikliğimiz var mı?' diye sormuştu.

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