Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Habertürk'e seçim çalışmalarını anlattı

AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili adayı Ömer Çelik, seçim çalışmalarıyla ilgili olarak Habertürk'e konuştu. Çelik, "AK Parti'nin, Adana'da yine birinci parti olacağını, Cumhur İttifakı'nın güçlü çıkacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza Adana'da büyük teveccüh var. Gayet yüksek heyecanla, coşkuyla sahiplen dikleri bir durum var" değerlendirmesinde bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Habertürk'e seçim çalışmalarını anlattı

AK Parti Sözcüsü ve Adana 1. sıra milletvekili adayı Ömer Çelik, Habertürk yazarı Kemal Çelik'e seçim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik şöyle konuştu:

Bizim çok seçim tecrübemiz var. Vatandaşımızla güzel bir şekilde buluştuğumuz, iyi bir iletişimimiz olduğu süreç yaşıyoruz. Diğer illerdeki arkadaşlarımızla da görüşüyorum. Burada gayet güzel iletişimimiz var. Biraz da coşkulu bir şekilde seçime gidiyoruz. Günde 4-5 program yapıyoruz. Verdiğimiz mesajlar, vatandaşımız talepleri, bizim bunlarla ilgilenmemiz açısından gayet pozitif bir durum görüyorum.

"BİZ SİYASETTE ÇOK TECRÜBELİYİZ"


Siyasi okur yazarlık üzerine kafa yormamız lazım. İktidar iktidarda kalmak ister, muhalefet de iktidarı göndermek ister. Birisi seçime giderken 'Ben iktidara talibim' diyorsa Türkiye'yi yönetecek plan, program bütünlüğü olur. Bu sadece maddeleri kağıda alt alta yazmakla olmaz. Sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir araya gelmişler. Bu da siyaset değil anti siyaset. Biz siyasette çok tecrübeliyiz. O maddeleri alt alta yazmak siyaset olsaydı, Avrupa'daki herhangi bir liberal partinin, yeşillerin internet sitesini açın yazılmadık bir şey yoktur.

"BİRİ DESTEKLİYOR, DİĞERİ KARŞI"

6'lı, 7'li, 8'li neyse masadakilerden bir tanesi Suriye politikasından yana, diğeri karşı. Biri İstanbul Sözleşmesi'ne karşı diğeri 'uygulayacağım' diyor. Cumhurbaşkanı adayı 300 milyar dolar getireceğini söylüyor. Masada ekonomiden sorumlu gibi göstermeye çalıştığı 'bu gerçek değil 'diyor. Siyaset durumu tanımlamak değil bir duruşu ortaya koymaktır. Bizim bazı geçmişte çalıştığımız ve kenara ayırdığımız şeyleri bunların programı içerisinde gördük.

"NE VEREYİM ABİME" MİSALİ...

20 yıldır parti programı olan, seçim beyannamesi hazırlayan, hükümet programı olan biziz. Siyasette ilk adımı atmak için tutarlılık lazım. Beni şaşırtan şu oldu. 1 yıl içinde oturdular, çalıştılar. Bir siyasi üst çerçeve çıkarmaları beklenirdi. O siyasi üst çerçeve çıkmadı. Herkesten biraz bir şey alınmış. Hani var ya 'ne vereyim abime'. Onunla bir siyasi program üretemezsiniz.

"SORNLARI ÇÖZECEK İRADE VAR"

Milletin sesine kulak veren partiyiz. Biz iktidara gelirken kimin sesine kulak verirsek, iktidarda da bunu yapıyoruz. Evet ekonomik konularda zorluklarımız var. Zaten bu zorlukları açık yüreklilikle paylaşıyorum. Diyorum ki, 'geçmişte başardık, bunu da başaracağız'. Biz büyük bir türbülansın içinde sağlam duruyoruz. Bu sorunları çözecek irade bizde var.

"ESAS MESELE SİYASİ ÇERÇEVE"

Bazıları derlerdi ki 'sizden önce uygulanan programı uyguladınız'. Ben de esas mesele siyasi çerçeve, reform siyaseti olduğunu söylüyorum. Siyasi irade olduğu zaman zaten ekonomik çerçeve kendi içerisinde başka bir noktaya varıyor. Şunu net görüyorum, geçmişte bütün bir Adana'nın ihtiyacı olan tesisler, yaklaşımlar, altyapı şimdi bir ilçeye yapılacak şekilde büyük bir yere gelmiş Türkiye. Ekonomiyle ilgili şu anda uygulanan programın olumlu sonuçları var. Üretim, büyüme, istihdamla ilgili rakamlar ortada. Bu türbülansın içinden geçeceğiz, çıkacağız. Bunun tomografisini çekecek tecrübeye sahibiz.

"BÜYÜK TEVECCÜH VAR"

Ben bu konularda sayı söylemiyorum. Nihayetinde milletimizin iradesidir. AK Parti'nin, Adana'da yine birinci parti olacağını, Cumhur İttifakı'nın güçlü çıkacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza Adana'da büyük teveccüh var. Gayet yüksek heyecanla, coşkuyla sahiplendikleri bir durum var.

"MESELE ORGANİK VEYA SENTETİK OLMAK"

CHP listesi açısından bakın 4. sırada DEVA Partili var ama DEVA Partisi'nin başkanı 'Bizim DEVA Partisi CHP'ye oy vermez' diyor. AK Parti listesi açısından baktığınızdan, zaten AK Parti mücadelesine emek veren insanlardan oluşmuş bir liste. Bu siyasetin organik ya da sentetik olmasıyla ilgili bir ayrımdır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Öğrenci ölmüştü! Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
GÜNDEM Öğrenci ölmüştü! Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
DSİ kura sonuçları 2023: DSİ işçi alımı kura çekim sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM DSİ kura sonuçları isim listesi
Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 37 gözaltı
GÜNDEM Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 37 gözaltı
erkan baş muharrem ince'ye seslendi. kılıçdaroğlu'na destek istedi.
GÜNDEM Erkan Baş'tan Muharrem İnce’ye: Kılıçdaroğlu’nu ...
Futbolcuların dolandırıldığı iddiasında yeni gelişme - Son dakika haberler
GÜNDEM Milyonlarca dolarlık dolandırıcılık iddiasında yeni ...
19 Mayıs tatil mi, hangi gün? 19 Mayıs okullar tatil mi, mesai var mı?
GÜNDEM 19 Mayıs tatil mi?
Konya'da kafa kafaya facia: 5 ölü - Son dakika haberler
GÜNDEM Konya'da kafa kafaya facia: 5 ölü
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'den sesleniyor
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'den seslendi
Sandık görevi sorgulama: YSK 2023 seçim sandık görevlisi sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Sandık görevlisi ne zaman açıklanacak?
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den Bursa'da Sinan Ateş ve Muhsin Yazıcıoğlu mesajı
GÜNDEM Akşener'den Bursa'da Sinan Ateş ve Muhsin Yazıcıoğlu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.