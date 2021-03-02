İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması 0:00 / 0:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 2, 2021

18 yıldır devam eden reform ve dönüşümlerin, daha üst seviyelere çıkarılması için her alanda insanı merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanan “İnsan Hakları Eylem Planı” hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reformlar insanımız ve ülkemiz içindir. Planı, açıklanmasının birinci dakikasından itibaren kötülemeye başlayanların derdinin insan hakları olmadığı açıktır. İnsan hakları adı altında başka şeyler peşinde koşanların rahatsız olması normaldir.