Mahalli İdareler Seçimleri için 5-16 Kasım'da belediye başkan aday adayı başvurularını alan AK Parti'de tüm Türkiye'de aynı anda yapılan temayül yoklaması sona erdi.

Gelecek yıl 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti'de hazırlıklar sürüyor.

Hazırlıklar kapsamında belediye başkanlıkları, il genel ve belediye meclisi aday adaylığı sürecini 5 Kasım'da başlatan AK Parti'de belediye başkanlıkları için aday adaylığı süreci 16 Kasım'da son bulmuştu.

Belediye başkanlıkları için 145 bin teşkilat mensubunun katılımıyla bugün temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Bu yıl ilk defa "e-temayül" yöntemiyle elektronik ortamda gerçekleştirilmesi dolayısıyla yoklama sonuçları kısa süre içerisinde elde edilebilecek.

Toplam 7 bin 180 kişinin belediye başkanı aday adaylığı başvurusunda bulunduğu AK Parti'de il genel ve belediye meclisi üyelikleri için 3 Aralık 2018 Pazartesi saat 19.00'a kadar başvuru yapılabilecek.

ÜNAL: 145 BİN KİŞİ OY KULLANACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin yerel seçimlere yönelik temayül yoklamasının başladığını belirterek, "Türkiye genelinde 145 bin teşkilat mensubumuz 81 ilde oy kullanacak. İl ve ilçelerimizde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları oylarını kullanacaklar ve sonuçlar 16.30 itibarıyla genel merkezimizde görülebilecek ve değerlendirmeye alınacak." dedi.

Ünal, Ankara Spor Salonu'nda tüm Türkiye ile aynı anda başlayan Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik AK Parti temayül yoklaması öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bugün Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerine işaret eden Ünal, "İlk defa elektronik ortamda bütün teşkilat mensuplarımızın yani 145 bin kişinin oy kullanacağı ve oylama bittikten hemen sonra sonuçları alabileceğimiz bir temayül gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çalışmaları dolayısıyla Seçim İşleri Başkanlığına teşekkürlerini ileten Ünal, "Sadece Ankara'da 3 bin 774 teşkilat mensubumuz oy kullanacak. Türkiye genelinde de 145 bin teşkilat mensubumuz 81 ilde oy kullanacak. İl ve ilçelerimizde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları oylarını kullanacaklar ve sonuçlar 16.30 itibarıyla genel merkezimizde görülebilecek ve değerlendirmeye alınacak." diye konuştu.

Yerel seçimlerin genel seçimlere göre daha özellikli seçimler olduğuna dikkati çeken Ünal, şunları söyledi:

"Büyükşehirlerde, illerde, ilçelerde şehri yönetecek yöneticilerin belirlendiği seçimler, o yüzden bu konuda AK Parti büyük bir hassasiyet gösteriyor. Sadece temayül değil bunun dışında yürüttüğümüz saha araştırmaları, anketler, telefon anketleri, mesaj anketleri, çoklu ve çapraz olarak yaptığımız değerlendirmeler var. Yerel Yönetimler, Teşkilat Başkanlığı ve Seçim İşleri Başkanlığı bu konuda ortak bir çalışma yürütüyor. Amacımız AK Parti'nin ilkelerine, değerlerine uygun, toplumda karşılığı olan, AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin ilkelerine uygun belediye başkanlarımızı belirlemek. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun."

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