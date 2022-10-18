AK Parti İstanbul milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Bursa Milletvekili Osman Mesten ve 65 milletvekili imzasıyla Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasını Düzenlemesine Dair Kanun ve bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

11 maddeden oluşan teklifle, üreticilere teminat uygulaması getiriliyor. Ürün İzleme Sistemine müdahaleye ceza getiriliyor. Deneme üretimi kapsamında üretilen ürünlerin imha edilmesi ve buna uymayanlara para cezası getirilmesi öngörülüyor.