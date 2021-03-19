AK Partili Çelik'ten CHP'li Özel'e tepki 0:00 / 0:00

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sözlerine tepki göstererek, "Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz..." dedi.

AK Partili Çelik, CHP'li Özel'in sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi. Çelik şunları söyledi:

"Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı’na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz...

Rahmetli Menderes’ten bugüne kadar siz hep aynı şeyi yaptınız. Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastin siyasi aygıtı oldunuz.

Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür. Hala bu sicille aranıza mesafe koymamanız diktatörlük hevesinizin devam ettiğini gösteriyor. Türkiye’deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı şebekelerin dolaşıma soktuğu ve vesayet hevesiniz yüzünden iç siyasete bire bir taşıdığınız 'diktatör' ifadesi, o şebekelerle aynı mantığın ve hezeyanın ürünüdür.

Kara propoganda merkezlerine ait metinleri kes/kopyala/yapıştır yöntemi ile siyasi hayatmıza taşıyanların suçüstü yakalanınca saldırganlaşması ve hadsiz dile sığınması sadece suçluluklarını bastırmak içindir."

ALTUN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

Altun, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Erdoğan bir faşist diktatörün, Franco'nun, 'beşinci kol' ifadesini kullanarak bir diktatör bozuntusu olduğunu itiraf etmişti. Aynı ifadeleri bugün tekrarlayan Bahçeli de diktatör bozuntusunun küçük ortağıdır, bir diktatörün koltuk değneğidir" demişti.