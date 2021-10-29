AA

Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmetle anıyorum. Ecdadımızdan bizlere emanet vatanımızı ilelebet koruyacak, onu sonsuza kadar yaşatacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır" sözünü hatırlatarak, "Dünden bugüne aynı azimle Cumhuriyetimizi yeni hedeflere taşıma kararlılığımız sürüyor. Demokrasiyle güçlenmiş ve taçlanmış Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyacağız ve yeni kazanımlara kavuşacağız." paylaşımında bulundu.