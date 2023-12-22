AK Parti’nin aday belirleme mesaisi devam ediyor! Şanlıurfa, Erzurum ve Tekirdağ için temayül yoklaması yapılacak

AK Parti’nin aday belirleme mesaisi devam ediyor! Şanlıurfa, Erzurum ve Tekirdağ için temayül yoklaması yapılacak

Şanlıurfa, Erzurum ve Tekirdağ için temayül yoklaması yapılacak AK Parti'de aday belirme süreci, temayül yoklamaları ile hafta sonu İstanbul'da devam edecek. AK Parti ve MHP heyetlerinin görüşme trafiği sürerken, gözler ise iki liderin bir kez daha bir araya geleceği 2023'ün son haftasında...

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, 2 haftadır devam eden ve Genel Merkez’de gerçekleştirilen toplantılarda 15 büyükşehir için nabız tutuldu. Cumartesi günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında; Şanlıurfa, Erzurum ve Tekirdağ için temayül yoklaması gerçekleştirilecek.

AK PARTİ VE MHP HANGİ İLLERDE ADAY GÖSTERMEYECEK?

AK Parti ve MHP arasındaki işbirliği görüşmeleri de sürüyor. İki parti, 30 büyükşehirde ortak aday gösterecek. Mersin ve Manisa'nın da MHP'ye bırakılması kararı alındı. Kalan 28 büyükşehirde ise AK Parti kendi adayları ile seçime girecek.

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Edinilen bilgiye göre Türkiye genelinde ise 51 ilin 47'sinde AK Parti, 4'ünde MHP aday çıkaracak. Böylece AK Parti, 28'i büyükşehir olmak üzere, toplam 75 ilde seçime katılacak. İstanbul ve Ankara'nın ilçelerindeki çalışmalar da tamamlandı.

İstanbul'da Silivri ve Beşiktaş; Ankara'da ise Kalecik, Etimesgut, Gölbaşı, Elmadağ ve Polatlı belediyelerinin MHP'ye bırakıldığı öğrenildi.

ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirlerine yönelik adayların da ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.