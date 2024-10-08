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        Haberler Gündem Politika AK Parti’nin sloganı belli oldu: "Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti” | Son dakika haberleri

        AK Parti’nin sloganı belli oldu: "Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti”

        AK Parti'nin 8. büyük olağan kongresinin sloganı belli oldu. Kongrenin sloganı "Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti" olacak. Her il ve ilçede kurulan sandıklara vatandaşın attığı mektuplar Cumhurbaşkanı'na iletilecek. Büyük kongrenin nisan ayında yapılması planlanıyor.

        Giriş: 08.10.2024 - 18:44 Güncelleme: 08.10.2024 - 18:44
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        "Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti"
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        AK Parti'de 8. büyük olağan kongre süreci işlemeye devam ediyor. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kongre hazırlıklarına ilişkin bir sunum yaptı.

        "UMUDUN, İCRAATIN VE GELECEĞİN ADI AK PARTİ"

        Edinilen bilgiye göre Erdoğan, beraberindeki heyetle kongrenin sloganına karar verdi. 8. büyük olağan kongre, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünde kullanılan "Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti" sloganıyla gerçekleştirilecek. Sunumda "Milletin emrinde daima ileriye", "Adımız sevdamız AK Parti", "Türkiye’de izimiz gelecekte sözümüz var" sloganları da önerildi.

        12 EKİM'DE İLÇE KONGRELERİ BAŞLAYACAK

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        AK Parti, 12 Ekim’de hem belde kongrelerini hem de ilçe kongrelerini başlatacak. 28 Aralık’ta ise il kongrelerinin başlaması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan illerde yapılacak kongrelere katılım gösterecek. Kongre sürecinde her il ve her ilçede standlar kurulacak. Vatandaşlar taleplerini mektup halinde sandıklara atacak. Vatandaşların talepleri direkt Cumhurbaşkanı’na iletilecek.

        BÜYÜK KONGRENİN NİSAN AYINDA YAPILMASI PLANLANIYOR

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı’nda kadrolarda yapılacak değişime ilişkin Türk Milletinin kulağının AK Parti'de olduğunu söyledi. Erdoğan, hem yeni kadrolarla yol alırken, mevcut kadrolarla da irtibatın asla koparılmaması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "Türkiye buluşmaları ile sandıkta ve sahada vatandaşın bize ilettiği mesajları yerine getireceğiz" dedi. Büyük kongrenin ise nisan ayında yapılması planlanıyor.

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