Akademisyen cinayetinde karar

İzmir'in Buca ilçesinde 15 Aralık 2013'te, 44 yaşındaki Vedat Atik, oğlunu görmek için 3 yıl önce boşandığı Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi olan 38 yaşındaki eşi Serpil Erfındık'ın evine gitti.

Vedat Atik, evde çıkan tartışmada Serpil Erfındık'ı 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından, yaklaşık 1 hafta arkadaşının evinde saklanan Atik, oğlu ve ailesini gördükten sonra teslim oldu.

Olay günü oğlunu severken altını kirletince temizlemesi için annesine verdiğini, bu sırada Erfındık'ı kendisine "Sen nasıl adamsın?" diye sorduğu için öldürdüğünü söyleyen Vedat Atik, tutuklandı.

SANIKLAR HAKKINDA İHMAL DAVASI AÇILDI

Geride kalan süreçte ailenin avukatları, Serpil Erfındık'ın öldürülmeden önce eski eşi Atik hakkındaki şikayetlerine rağmen, korunması için yeterli tedbir alınmadığı gerekçesiyle polis ve jandarma görevlileri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunulan memurlar hakkında İzmir Valiliği'nin soruşturma izni vermemesi üzerine savcılık takipsizlik kararı verdi.

VALİLİK KARARI AYM'YE TAŞINDI

Bu karar üzerine avukatlar, bu kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi 29 Eylül 2021'de memurların Erfındık'ın ölümünde sorumlu olduklarına karar verip, kapatılan soruşturmanın tekrar açılmasına hükmetti. Bu kararın ardından dönemin İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olan Z.Y. (47), görevli polis memurları A.İ.Ö. (52), G.İ. (44), B.B., R.K.S., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay İ.Ö. ve Genel İdari Hizmetler memurları M.F.O. (30) ile S.S. (52) hakkında 'görevi ihmal' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İYİ HAL VE HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Sanıkların yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan G.İ. ve R.K.S. ile taraf avukatları bugün görülen 9'ncu celseye katıldı. Sanık ve sanık vekillerinin son savunmaları alındı. Ardından mahkemeye heyeti kararı açıkladı. Sanık A.İ.Ö, G.İ., B.B., M.F.O., S.S. ve İ.Ö.'nün ayrı ayrı beraatine hükmetti. Diğer sanıklar Z.Y. ve R.K.S. hakkında ise önce 9 ay hapis cezası ardından iyi hal indirimi yapılıp 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ayrıca her iki sanık için hükmün açıklanması geri bırakıldı.