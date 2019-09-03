Akar, 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni’ne katılmak üzere dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Çiğli’deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’na geldi. Bakan Akar’ı komutanlığa gelişinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve öteki yetkililer karşıladı.

Tören mangasını selamlamasının ardından üs personeline hitap eden Bakan Akar, Silahlı Kuvvetlerin gece-gündüz, dağ-bayır, yaz-kış demeden Türkiye’nin ve milletinin egemenliği, bağımsızlık ve güvenliği için 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla yoğun bir mücadele içinde olduğunu söyledi. Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Silahlı Kuvvetlerimiz bugüne kadar bunu çok şükür büyük bir başarıyla yerine getirdi, ister yurt içi ister sınır ötesinde büyük başarılar kazandı, büyük fedakarlık ve kahramanlıklar gösterdi, bundan sonra da inşallah artan bir ivme ve başarıyla bu faaliyetleri yürüteceğiz ve ülkemizi, asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Ülkemizin ve milletimizin karada, denizde ve havada güvenliğini tam olarak sağlamaya devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir engel tanımıyoruz. Bununla ilgili yapılması gereken ne mücadele varsa bunların hepsini bugüne kadar yaptık bundan sonra da yeni terfi ve atamalarla birlikte artan bir şiddet ve tempoda yürüteceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek."

'PEYGAMBER OCAĞI' TSK

"Peygamber ocağı" olarak da adlandırılan TSK’nin aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başında olduğunu belirten Akar, kazanılan başarılardaki en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğunu söyledi.

Şehitleri minnetle yad eden, gazilere sağlık ve esenlik dileyen Akar, "Bizler de onların emaneti olan hizmet bayrağını bir adım daha ileri götürmek, onların kanının bir damlasını bile yerde bırakmamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Akar, terörle mücadelenin sınır ötesinde de artan bir ivme ve kararlılıkla devam ettiğini belirterek,

“Irak’ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe- 3 faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyine yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız yoğun şekilde devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Alınması gereken tüm tedbirler alındı, alınmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESEBİLECEK DURUMDAYIZ"

ABD ile devam eden Güvenli Bölge çalışmalarına da değinen Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili yapılan görüşmeler çerçevesinde belli mutabakatlar sağlandı, belli bir takvim oluşturuldu. Bu husus komutan arkadaşlarımız tarafından hassas ve dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Bizim daha önceden Münbiç’te, Rakka’da verilen sözlerle alakalı tecrübelerimiz, hafızalarımızda bilgiler var. Bunların hiçbirini unutmadık. Dolayısıyla büyük bir hassasiyet ve dikkatle verilen sözlerin yerine getirilmesini takip ediyoruz. Bize verilen bilgilerin her birini tek tek kontrol etmeden o işi kabul etmiyoruz. Bu çerçevede teröristlerin bölgeden uzaklaştırılması, oradaki tahkimatın tahrip edilmesi, ağır silahların toplanması hem İHA’larımızın hem helikopterlerimizin hem de ilerleyen zamanda jetlerimizin uçması ve devriyelerin gerçekleşmesi ve üs bölgelerin kurulması... Bunun için Birleşik Müşterek Harekat Merkezi Akçakale’de kuruldu, oradaki arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içindeler, sıralı tüm kademeler gelişmeleri yakın bir şekilde takip ediyor. Bize verilen sözlerin gerçekleşmesini takip etmekteyiz. Herhangi bir şekilde bize verilen sözlerde bir aksaklık olursa, bunlar yerine getirilmezse, bununla alakalı olarak Silahlı Kuvvetlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin B planı da var, C planı da var. Onları da uygulamaya koymaya hazırız. Gerekirse, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek durumdayız."

"BU BİR TEHDİT DEĞİL"

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki faaliyetlere de değinen Akar, Türkiye'nin uluslararası hukuktan, ikili anlaşmalardan ve problemlerin dostane çözümünden yana olduğunu kaydetti. Bunun hiçbir şekilde taviz veya zaafiyet olarak anlaşılması gerektiğini ifade eden Akar, herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceklerini, Türkiye ve KKTC vatandaşların hakkını hukukunu çiğnetmeyeceklerini belirtti.

Akar, şöyle devam etti:

"Hazırlıklarımız da buna göre tamdır. Bu da bir tehdit değil. Biz sadece rasyonel bir şekilde iyi komşuluk ilişkilerinin devamını istiyor, karşı taraftan da buna uygun cevap vermesini bekliyoruz. Fatih, Yavuz sondaj gemilerimizi, Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis sismik gemilerimiz görevlerini orada eksiksiz yapıyor. Hem ülkemizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunun gereği neyse bunları yerine getiriyor. Bu konuda Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Hava Kuvvetlerimiz ile yapılması gereken destek neyse bunları sonuna kadar verdik, vermeye devam edeceğiz. Oradaki haklarımızın gereği neyse bunları gerçekleştireceğiz. Herhangi bir oldubittiye asla izin vermeyeceğiz."

"BÜYÜK BİR KAHRAMANLIK ÖRNEĞİ"

Kara ve Deniz Kuvvetlerinin olduğu gibi Hava Kuvvetleri’nin de önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Akar, "108 yıldan beri gerek ülkemizde gerek dünyada NATO başta olmak üzere yapılan bütün uluslararası faaliyetlerde Hava Kuvvetlerimizle ne kadar övünsek, gurur duysak azdır. Pilotlarımızın, Hava Kuvvetleri personelimizin seçkin ve saygın bir yeri var. Hepimize düşen bir sorumluluk bu seçkin ve saygın yerin biraz daha ileri gitmesini sağlamak için gece-gündüz demeden artan bir tempoda çalışmalarımızı sürdürmektir. O kadar yoğun bir çalışma içindeyiz ki Kıbrıs Harekatı’nda yapılan hava desteği 211 sorti ile gerçekleştirilmişti. Sadece son üç ayda içinde ise 814 sorti yaptı Hava Kuvvetlerimiz. Bu büyük bir kahramanlık büyük bir fedakarlık örneği. Bu kadar yoğun, etkili, başarılı, sonuç alıcı bir kuvvet olarak Hava Kuvvetlerimize milletimiz, bizler müteşekkirdir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından geleneklere uygun olarak kurban kesildi.

'ARI'LARLA UÇUŞA KATILDI

Törenin ardından Bakan Akar ve komutanlar, "Arı filo" olarak bilinen 121. Jet Eğitim Filo Komutanlığına geçti.

"Arı Kovanı" diye anılan komutanlık binasında uçuş tulumunu giyerek uçuş teçhizatını kuşanan Akar, daha sonra brifing odasına gitti.

Diğer pilotlarla katıldığı uçuş brifinginin ardından Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, 121. Jet Eğitim Filo Komutanı Albay Mustafa Başlı ve pilotlar uçakların başına geçti.

'ARI 01'DEN TALİMAT

Kontroller sonrasında Bakan Akar ve Orgeneral Küçükakyüz, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki dörtlü kol uçuşuna katılarak 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı’nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi.

Uçuş sırasında “Arı 01” çağrı kodu ile koldaki diğer uçaklarla telsizden görüşen Akar, başarılı bir uçuş eğitim yılı geçirmelerini diledi.