Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Akaryakıt fiyatları: 13 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, indirim veya zam var mı?

        Akaryakıt fiyatları: 13 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, indirim veya zam var mı?

        Akaryakıt fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma benzin fiyatlarına zam ve indirim olarak yansıyor. Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı yansıtıldı. İzmir İstanbul ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları güncellendi. Peki 13 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, indirim veya zam var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 12:03 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları güncellenmeye devam ediyor. Brent'teki düşüşün benzin ve mazot fiyatı tarafına yansıyıp yansımadığı merak ediliyor. İşte 13 Temmuz benzin ve motorin fiyatları güncel durum

        2

        BENZİN VE MAZOT FİYATI BUGÜN NE KADAR? İNDİRİM, ZAM VAR MI?

        Şu an için benzin fiyatı ve motorin fiyatları için herhangi bir indirim, zam yok.

        İSTANBUL

        Benzin fiyatı: 44,9 TL

        Mazot fiyatı: 44,8 TL

        3

        ANKARA

        Benzin fiyatı: 45,7 TL

        Mazot fiyatı: 45,63 TL

        İZMİR

        Benzin fiyatı: 46,06 TL

        Mazot fiyatı: 46,04 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

        Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        EURO 2024'te final zamanı!
        EURO 2024'te final zamanı!
        55 milyon liraya sattı
        55 milyon liraya sattı
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Her gün aynı acı! Bedirhan'ı kaybettik!
        Her gün aynı acı! Bedirhan'ı kaybettik!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Güzellik kriterleri masada
        Güzellik kriterleri masada