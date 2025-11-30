Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM GELDİ! Motorin ve benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu? 30 Kasım 2025 LPG, motorin ve benzin fiyatı

        Akaryakıta çifte indirim geldi, tabela değişti! İşte 30 Kasım 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

        Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının seyrini doğrudan etkiliyor. Hatırlanacağı üzere 25 Kasım'da motorine ortalama 2 lirayı aşan indirim uygulanmıştı. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve rafineri marjlarındaki gerileme sonrası araç sahiplerine güzel haber geldi. Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim yapıldı. Motorin ve benzine indirim geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı. Peki, motorin ve benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 30 Kasım 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2025 - 00:16 Güncelleme: 30.11.2025 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki gelişmeler nedeniyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Brent petrol, en uzun aylık kayıp serisine doğru ilerliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve rafineri marjlarındaki gerileme sonrası akaryakıtta tabela değişti. Motorin ve benzine indirim geldi. Peki, motorin ve benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 30 Kasım 2025 İzmir, Ankara, İstanbul güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

        2

        MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM GELDİ

        Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve rafineri marjlarındaki gerileme akaryakıta indirim olarak yansıdı.

        Benzinin litre fiyatına ortalama 63 kuruş, motorinin litre fiyatına ise ortalama 2 lira 4 kuruş indirim geldi.

        İndirimli fiyatlar, 28 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren tabelalara yansıdı.

        3

        LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.

        4

        28 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 54.73 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.03 TL

        LPG litre fiyatı: 27.71 TL

        5

        İstanbul (Anadolu Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 54.22 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.88 TL

        LPG litre fiyatı: 27.08 TL

        6

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 55.23 TL

        Motorin litre fiyatı: 56.06 TL

        LPG litre fiyatı: 27.60 TL

        7

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 55.55 TL

        Motorin litre fiyatı: 56.38 TL

        LPG litre fiyatı: 27.53 TL

        8

        Bursa

        Benzin litre fiyatı: 55.36 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.99 TL

        LPG litre fiyatı: 27.08 TL

        9

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Güncel altın fiyatları
        Güncel altın fiyatları
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        İzmir ve Muğla'yı sağanak vurdu
        İzmir ve Muğla'yı sağanak vurdu
        "Sömürgeci tehdidi kınıyoruz"
        "Sömürgeci tehdidi kınıyoruz"
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları