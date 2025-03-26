Akaryakıta üçlü zam: Benzin ve motorin sonrasında LPG'ye de zam geliyor! Otogaza ne kadar zam yapılacak?
Uluslararası brent petrol fiyatlarının dalgalanmasıyla akaryakıt fiyatları değişiyor. Geçtiğimiz günlerde önce benzine, sonra da motorine zam yapılmıştı. Edinilen bilgiye göre; LPG'ye de zam geliyor. Peki, LPG'ye ne zaman ve ne kadar zam yapılacak? İşte, detaylar ve 26 Mart güncel LPG fiyatları....
Akaryakıta peş peşe zam geliyor. Benzin ve arkasından motorine yapılan zam sonrası şimdide LPG'ye zam geleceği öğrenildi. Zam sonrasında LPG'nin litre fiyatının 28 TL'ye çıkması bekleniyor. Peki, LPG'ye ne zaman ve ne kadar zam gelecek? İşte, 26 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel otogaz litre fiyatı...
AKARYAKITA PEŞ PEŞE ZAM! LPG'YE DE ZAM GELİYOR
Motorinin litre fiyatına 26 Mart 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam geldi. Benzinin litre fiyatına ise 24 Mart 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam geldi.
Şimdi de 27 Mart Perşembe gününden itibaren otogaz (LPG) için 55 kuruşluk zam bekleniyor.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,61 TL
Motorin litre fiyatı: 46,65 TL
LPG litre fiyatı: 26,74 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,75 TL
Motorin litre fiyatı: 46,78 TL
LPG litre fiyatı: 27,51 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47,72 TL
Motorin litre fiyatı: 47,90 TL
LPG litre fiyatı: 27,25 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47,31 TL
Motorin litre fiyatı: 47,50 TL
LPG litre fiyatı: 27,35 TL