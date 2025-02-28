Akbank Çalışma Saatleri 2025: Akbank Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?

Akbank Mesai Saatleri

30 Ocak 1948 tarihinde Adana’da kurulan Akbank, ilk şubesini ise 1950 yılında İstanbul’da açtı. Kuruluş tarihinden 6 yıl sonra merkezini Adana’dan İstanbul’a taşıyan banka, hızla ivme kazanarak büyüdü. Pamuk üreticilerine finansal alanda destek sağlamak için kuruluşu gerçekleşen Akbank, özel sermayeli bir ticaret bankasıdır. Hizmet ağını hızla geliştiren Akbank, her gün binlerce müşterisini ağırlayarak, faaliyetlerini sürdürüyor. Bankacılıkla ilgili işlemlerini Akbank aracılığı ile gerçekleştirecek vatandaşlar tarafından Akbank mesai saatleri merak ediliyor. Akbank mesai saatleri ile ilgili sıkça sorulan soruların başında; Akbank kaçta açılıyor, Akbank kaça kadar açık, Akbank öğle arası hizmet veriyor mu gibi konular geliyor.

Akbank Kaçta Açılıyor?

İnternet kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte bankacılık sektörü de bu durumdan nasibini aldı. Son yıllarda internet bankacılığının hızla ivme kazanmasının sonucunda müşteriler, telefon, tablet ya da bilgisayar aracılığıyla tüm işlemlerini 7/24 gerçekleştirebiliyorlar. İnternet bankacılığının yanında bankamatiklerden de günün her saatinde hizmet almak mümkün… Ancak gelişen bu teknolojiye rağmen bankalar hala şubelerde de hizmet vermeyi sürdürüyorlar. Bu nedenle günün erken saatinde Akbank’a gitmek isteyen vatandaşlar, Akbank kaçta açılıyor sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Akbank açılış saati, pek çok bankada olduğu gibi sabah 09.00’dır. Akbank kaçta açılıyor sorusunun beraberinde ilk akla gelen ise Akbank kaça kadar açık sorusu oluyor.

Akbank Kaçta Kapanıyor?

Bir grup iş insanı tarafından pamuk üreticilerine destek amacıyla kurulan Akbank, 1948 yılından bu zamana kadar, müşteri odaklı çalışmalarını sürdürdü. Köklü bankalardan biri haline gelen Akbank’ın bugün yurt içi ve yurt dışında 694 şubesi ve 19 bölge müdürlüğü var. Önemli bir müşteri portföyüne sahip olan Akbank kaça kadar açık diye merak edenlerdenseniz eğer, doğru yerdesiniz… Sabah 09.00’da müşterilerine kapılarını açarak hizmete başlayan Akbank kaçta kapanıyor sorusunun yanıtı ise; 17.00 şeklinde… Sabah 09.00 saatinde açılış yapan Akbank’tan akşam 17.00’a kadar hizmet alabilirsiniz.