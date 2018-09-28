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Akbank Caz Festivali Başlıyor

Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, sürpriz isimler ve yepyeni içerikleriyle 28. kez caz severlerle buluşuyor

28.09.2018 - 11:14 | Güncelleme:

Akbank Caz Festivali, yepyeni ritim ve renkleri içeren zengin programı ile 28. kez şehri caz haline dönüştürmeye hazırlanıyor. Bu yıl 17-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 28. Akbank Caz Festivali’nde; Caz müziğinin önemli temsilcilerinden Jamie Cullum, Till Brönner Septet, The Bad Plus, Avishai Cohen Quartet, Tarkovsky Quartet gibi sürpriz isimler sahne alacak.

Festival kapsamında 12 gün boyunca; Ustalara Saygı, Festivale Özel, Cazda İngiliz Çıkartması, Güçlü Nefesler, Caz ve Ötesi, Sihirli Eller, Fransız Rüzgarı’ndan oluşan yedi ana temanın yanında; Caz Saat, Liselerde Caz, Kampüste Caz ve Atölyeler ile toplam 11 kategoride caz severleri coşturacak.

Festival’de; 100’den fazla müzisyenle 37 ayrı mekanda 37 konser, 3 söyleşi, 16 atölye gerçekleştirilecek

28. Akbank Caz Festivali’nde, “Şehrin Caz Hali”ne uygun şekilde Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Akbank Sanat, Babylon, Volkswagen Arena, The Badau, Caddebostan Kültür Merkezi, Moda Sahnesi, Uniq Hall, Summart Sanat Merkezi, Nardis ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin de bulunduğu 37 ayrı mekanda 37 konser, 3 söyleşi, 16 atölye gerçekleştirilecek. Festival 100’den fazla müzisyeni ağırlayacak ve Kampüste Caz ile 9 farklı şehre taşınacak.

Dokuz liseden gençler, Ercüment Orkut, Volkan Topakoğlu ve Ediz Hafızoğlu ile bir araya gelecek

Festivalde, Türkiye caz tarihi için çok değerli isimler ile bu yıl iki ayrı söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşilerden ilki, caz programcısı Hakan Rauf Tüfekçi moderatörlüğünde Emin Fındıkoğlu, Okay Temiz ve Neşet Ruacan’ın konuk olacağı “Kuzeye Gidenler” ve ikincisi de Hülya Tunçağ moderatörlüğünde, Ayten Yaraş Pekcan, Sebla Pekcan ve Nilüfer Verdi’nin konuk olacağı “Erol Pekcan Anısına” olacak. Festival kapsamında ayrıca, caz müziğinin tiyatro yapıtlarının üzerine etkisini ve bu iki sanat disiplini arasındaki ilişki ile ilgili Koffi Kwahulé ile bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Lise çağındaki gençlere caz müziğini tanıtma ve sevdirme amacıyla bu yıl yedincisi düzenlenen “Liselerde Caz Atölyeleri” kapsamında dokuz liseden gençler, Ercüment Orkut, Volkan Topakoğlu ve Ediz Hafızoğlu ile bir araya gelerek caz müziğini ve enstrümanlarını daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

Kampüste Caz, Edirne, Çanakkale, İzmir, Muğla, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Mersin ve Adana’da

Festivalin artık bir festival klasiği haline gelen “Kampüste Caz” konserleri bu yıl da devam ediyor. Festivalin en önemli etkinliklerinden biri olan Kampüste Caz, Edirne, Çanakkale, İzmir, Muğla, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Mersin ve Adana’da genç neslin önemli isimlerinden Evrencan Gündüz ve Uzaylılar’ı üniversiteli gençlerle buluşturacak.

Festivalin büyük ilgi gören Cazlı Brunch ve Akşamüstü Caz etkinliklerinin yanı sıra caz etrafında şekillenen atölyelerle festival programı yine oldukça zengin olacak

 

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