Akbank’tan mimari dönüşüm

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, mimari dönüşüme ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor ve kurumlar artık yalnızca finansal başarılarıyla değil, yarattıkları çalışma kültürüyle de öne çıkıyor. Akbank olarak biz de bu süreci izlemekle kalmıyor, geleceği şekillendiriyoruz. Yarının bankacılığını bugünden inşa ediyor ve her adımımızla sektöre ilham kaynağı olmayı sürdürüyoruz. Genel Müdürlüğümüz, Akbank’ın vizyonunu somutlaştıran bir merkez olarak tasarlandı. Yaratıcılığın beslendiği, teknolojinin sanatla buluştuğu, genç, dinamik ve çevik bir ruhun hissedildiği; aynı zamanda gelenek ile geleceğin buluştuğu ilham verici bir ortam haline geldi. Buradan yükselen enerji, yalnızca bugünün değil, geleceğin Akbank’ını da besliyor. Farklı alanlarıyla dönüşümümüzün çok boyutlu yapısını ortaya koyan bu mekândan geçen herkesin, Akbank’ı daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum.”

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür şunları paylaştı: “Genel Müdürlük binamızda çok boyutlu bir mimari dönüşümü hayata geçirdik. Akbank’ın insan odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımının ve yenilikçiliğinin görünür hale gelmesi için titizlikle çalıştık. Ortaya bir çalışma alanından öte, ilham kaynağı olacak bir mekân çıkardık. Bu dönüşüm esnasında toplumumuza ve doğaya değer katacak öncü bir ileri dönüşüm projesini de başlattık. ‘Dönüşümde Gelecek Var’ adını verdiğimiz bu projeyle Genel Müdürlüğümüzden çıkan ve yeniden hayat bulan mobilyaları 6 Şubat depremleri bölgesinde yer alan okullardaki eğitim ortamlarının iyileştirilmesi için kullanmaya başladık. Mimari dönüşüm yolculuğunu, Akbank’ın çalışanına verdiği değerin ve toplumumuza, ülkemize ve ortak geleceğimize olan bağlılığının bir simgesi olarak görüyoruz. Bu dönüşüme ilham veren vizyonu ve her aşamadaki desteği için Yönetim Kurulu Başkanımız Suzan Sabancı’ya en içten teşekkürlerimizi sunarız.