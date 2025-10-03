Akçaabat'a yeni içme suyu şebekesi

Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde Söğütlü-Ortamahalle şebeke ve terfi hattı inşaatının başladığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 19 milyon liralık sözleşme bedeline sahip projeyle bölgedeki içme suyu ihtiyacına kalıcı çözüm sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Yıldızlı ve Söğütlü mahallelerindeki su depolarının yeni bir terfi hattı aracılığıyla destekleneceği ifade edilerek, Derecik İçme Suyu Arıtma Tesisi üzerindeki yükün bu sayede hafifletilerek sürdürülebilir su temini sağlanacağı vurgulandı.

Açıklamada, Söğütlü, Yıldızlı, Derecik, Demirci, Demirtaş ve Akçaköy mahallelerine kesintisiz içme suyu hizmeti ulaştırılacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Trabzon halkına güvenilir ve sürdürülebilir içme suyu hizmeti sunmak önceliğimizdir. Bu proje ile birlikte yaklaşık 17 bin vatandaşımız yaz, kış demeden kesintisiz suya kavuşacak. Özellikle Derecik-Akçaköy hattında yaz aylarında baş gösteren ve vatandaşlarımızın da şikayet ettiği dönemsel susuzluk sorunu bu projeyle son bulacak."