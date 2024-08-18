Akçansa'dan 6 ayda 9.4 milyar liralık net satış

Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa, 2024 yılı ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre yılın ilk yarısında şirketin satışları 9,4 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK 2024 yılı ilk yarıyıl döneminde 1,5 milyar TL oldu.

1.5 MİLYAR TL FAVÖK

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz şunları kaydetti; “Güçlü operasyonel faaliyetlerimiz ile ülkemizin geleceği için değer yaratan çalışmalarımıza 2024 yılının ilk yarısında da devam ettik. Toplam çimento ve türevleri satış hacmimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 yükseliş gösterdi. 2024 yılının ilk çeyreğinden farklı olarak, pazar dinamiklerinin etkisi, toplam satış hacmindeki olumlu seyir ve enerji fiyatlarındaki stabilite, finansal sonuçlarımız üzerinde de olumlu etkilerini gösterdi. 2024 yılı ilk yarıyıl döneminde net satışlarımız 9.4 milyar TL, FAVÖK ise 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti”.