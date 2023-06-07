Akciğer kanserinde umut veren gelişme

Elbise gibi gözükse de bu aslında bir pasta!

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Yılda yaklaşık 1.8 milyon insanın ölümüne neden olan akciğer kanseriyle ilgili 10 yıl süren küresel bir çalışmanın sonuçlarına göre, günde bir kez alınan bir hap akciğer kanserinden ölme riskini yarı yarıya azaltıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, dünyanın en büyük kanser konferansında sunulan sonuçlara göre, osimertinib adlı ilacın ameliyattan sonra alınması hastaların ölme riskini yüzde 51 oranında azalttı.

Yale Üniversitesi tarafından yürütülen son aşama çalışmanın sonuçları Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin (Asco) Chicago'daki yıllık toplantısında sunuldu.

"30 YIL ÖNCE YAPABİLECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOKTU"

Yale Kanser Merkezi Müdür Yardımcısı ve çalışmanın başyazarı Dr. Roy Herbst, "30 yıl önce bu hastalar için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Şimdi elimizde bu güçlü ilaç var" dedi.

Dr. Herbst, "Yüzde 50 herhangi bir hastalıkta büyük bir başarıdır; ancak akciğer kanseri gibi tipik olarak tedavilere karşı çok dirençli olan bir hastalıkta kesinlikle başarıdır" ifadelerini kullandı.

İlaç 26 ülkede 30 ila 86 yaş arasındaki hastalar üzerinde denendi. Hapın hastalığın en yaygın formu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarına yardımcı olup olamayacağına bakıldı.

Denemedeki herkes, küresel akciğer kanseri vakalarının yaklaşık dörtte birinde bulunan ve Asya'daki vakaların yüzde 40'ını oluşturan EGFR gen mutasyonuna sahipti. EGFR mutasyonu kadınlarda erkeklerden daha yaygındır ve hiç sigara içmemiş ya da hafif sigara içicisi olan kişilerde görülür.

"HEYECAN VERİCİ"

Chicago'da konuşan Herbst, heyecan verici sonuçların, hapın hastalığın nüksetme riskini de yarıya indirdiğini gösteren aynı çalışmadan elde edilen önceki bulgulara büyük bir ağırlık kattığını söyledi.

Yale Tıp Fakültesi'nde translasyonel araştırmalardan sorumlu dekan yardımcısı olan Herbst, hapın uygulamayı değiştirdiğinin kanıtlandığını ve dünya çapında EGFR mutasyonuna sahip akciğer kanseri hastalarının dörtte biri için bakım standardı haline gelmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere, ABD ve diğer ülkelerdeki bazı hastaların halihazırda ilaca erişebildiğini, ancak daha fazlasının faydalanması gerektiğini söyledi.

Herbst, çalışmanın bulguları göz önüne alındığında, akciğer kanseri teşhisi konan herkesin EGFR mutasyonu için test edilmediğini ve bunun değişmesi gerektiğini söyledi. "Bu durum, bu hastaların tanı anında ve tedavi başlamadan önce mevcut biyobelirteçlerle tespit edilmesi ihtiyacını daha da güçlendiriyor."

Araştırma sonuçlarına göre, Tagrisso olarak da bilinen ve AstraZeneca tarafından üretilen osimertinib ile ameliyat sonrası tedavi, akciğer kanseri hastalarında ölüm riskini önemli ölçüde azalttı.

Raporda, "Adjuvan osimertinib, hastalarda benzeri görülmemiş, istatistiksel olarak oldukça anlamlı ve klinik olarak anlamlı bir genel sağkalım faydası gösterdi" denildi.

Beş yıl sonra, plasebo ile tedavi edilen hastaların yüzde 78'ine kıyasla, tümörlerinin alınmasından sonra günlük hap alan hastaların yüzde 88'inin hala hayattaydı. Genel olarak, osimertinib alanların ölüm riski plasebo alanlara kıyasla yüzde 51 daha düşüktü.

KEMOTERAPİ ALMAYANLARDA DA SAĞKALIM FAYDASI GÖRÜLDÜ

Sağkalım faydası, evre bir, evre iki ve evre üç akciğer kanseri olanlar da dahil olmak üzere tüm çalışma alt gruplarında yapılan bir analizde tutarlı bir şekilde gözlemlendi. Çalışmaya katılanların yüzde 60'ına kemoterapi verildi ve osimertinibin sağkalım faydası daha önce kemoterapi alıp almadığına bakılmaksızın görüldü.

Çalışmada yer almayan Asco uzmanı Dr. Nathan Pennell, "Bu bulgunun ne kadar önemli olduğunu ve buraya gelmesinin ne kadar uzun sürdüğünü ifade etmek zor. Bu, sağkalımda kesin ve oldukça önemli bir iyileşme olduğunu gösteriyor" dedi.