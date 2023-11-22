Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Akciğer kanserinin belirtilerine dikkat!

        Akciğer kanserinin belirtilerine dikkat!

        Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulunan Solunum Derneği TÜSAD, dünyada yılda 2,2 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 41 bin yeni akciğer kanseri teşhisi konduğuna dikkat çekti. Yaşanan artışa karşın akciğer kanserinin önlenebilir olduğunu, öncelikle tütün ve tütün ürünleri kullanımından uzak durulması gerektiğini vurgulayan TÜSAD, yılda 30 paket ya da daha uzun süre sigara içme öyküsü olanlara mutlaka tarama yaptırmasını önerdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 10:29 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu belirtiler akciğer kanserine işaret!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Akciğer kanseri, tüm dünyada halen çok yaygın ve sık görülen kanser türlerinin başında geliyor. Kasım ayı, akciğer kanseri konusunda farkındalık oluşturmak ve önleyici tedbirlere vurgu yapmak amacıyla tüm dünyada “Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı” olarak ilan edildi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Akciğer Kanseri Çalışma Grubu, farkındalık ayı kapsamında yaptığı açıklamada, akciğer kanserinin alınacak tedbirlerle önlenebileceğini bir kez daha hatırlattı.

        KADINLARDA DA ARTIYOR

        2020 yılında dünyada 2,2 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 41 bin yeni akciğer kanseri hastası tespit edildiğini belirten TÜSAD Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Üyesi Op. Dr. İlteriş Türk, “Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımındaki artışa bağlı olarak akciğer kanseri görülme sıklığı erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da artıyor” dedi.

        REKLAM

        Tanı sonrası beklenen yaşam süresinin kısa olması nedeniyle akciğer kanserinde önleme, erken tanı ve tedavi alternatiflerinin geliştirilmesinin önemini vurgulayan Op. Dr. Türk, tarama ve tedavi yöntemleri konusunda şu bilgileri verdi: “Hastalığın erken tanısı açısından dünyada farklı ülkelerde uygulanan çeşitli tarama programları var. Düşük doz bilgisayarlı tomografi taramalarının akciğer kanserini erken evrede tespit ederek ilişkili ölümleri yüzde 22’ye yakın oranlarda azalttığına dair çalışmalar bulunuyor. Özellikle 50-80 yaş arasında bulunan ve yılda 30 paket ya da daha uzun süre sigara içme öyküsü olan vatandaşlarımıza bu taramayı öneriyoruz.”

        ELEKTRONİK SİGARALAR MASUM DEĞİL

        Tütün kullanımı ile mücadelenin hastalığın önlenmesinde odaklanılması gereken esas konu olduğunu bir kez daha hatırlatan Türk, “Özellikle gençlerde son yıllarda kullanımı artan ve sigara kullanımına göre daha masum olarak lanse edilen elektronik sigara ürünlerinin tehlikelerinin farkında olmalıyız” uyarısını yaptı.

        BU BELİRTİLERE DİKKAT!

        Tütün ürünlerini kullanan bireylerin akciğer kanseri açısından risk taşıdığını aktaran Türk, hastalığın ayırt edici belirtilerini şöyle özetledi: “Uzun süren öksürük, kanlı balgam çıkarma, göğüs ağrısı, nefes darlığı, kilo kaybı gibi belirtileri olan ya da mesleki ve çevresel kanserojenler, ailede akciğer kanseri öyküsü, radon gazı, pasif sigara içiciliği, göğüs bölgesine radyoterapi gibi diğer risk faktörlerine maruz kalan vatandaşlarımız mutlaka bir göğüs hastalıkları hekimine başvurmalı.”

        KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ DÖNEMİ

        “Akciğer kanserinin tedavi yöntemleri konusunda da ülkemizde ve dünyada hızlı gelişmeler var” diyen Türk, açıklamasını şöyle tamamladı: “Cerrahi tedavi, geleneksel kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarının yanında halk arasında akıllı ilaç olarak bilinen hedefe yönelik tedaviler ve bağışıklık sistemi kontrol noktaları üzerinden etki gösteren immünoterapi ile ileri evrede tanı alan hastalarda dahi yüz güldüren sonuçlar elde ediliyor. Akciğer kanserinde artık bireyselleştirilmiş tedavi önem kazandı.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        "Kazanmak için yaratılmış"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İşte son veri!
        İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İşte son veri!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Montella’nın ağabeyi rahatsızlandı! Milli Takım uçağı Münih'e indi
        Montella’nın ağabeyi rahatsızlandı! Milli Takım uçağı Münih'e indi
        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        Eski kocasını silahla vurdu! Serbest!
        Eski kocasını silahla vurdu! Serbest!
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        5 öğrenciye cinsel istismar! Yurt eğitmeni tutuklandı!
        5 öğrenciye cinsel istismar! Yurt eğitmeni tutuklandı!
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        O kişiler çocuk işçi çalıştıramaz
        O kişiler çocuk işçi çalıştıramaz