AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.37'de kayıtlara geçen sarsıntı, yerin 8.99 kilometre altında oldu. İşte, 23 Haziran 2025 son depremler listesi ile Akdeniz'de meydana gelen depremin tüm detayları...