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        Haberler Bilgi Gündem Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 23 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

        Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 23 Haziran AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

        AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.37'de Mersin'in Silifke ilçesine 172,57 kilometre uzaklıktaki depremin, 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İşte, 23 Haziran 2025 Akdeniz depremine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 16:20 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:20
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        AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.37'de kayıtlara geçen sarsıntı, yerin 8.99 kilometre altında oldu. İşte, 23 Haziran 2025 son depremler listesi ile Akdeniz'de meydana gelen depremin tüm detayları...

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        AKDENİZ 4.4 İLE SALLANDI!

        AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de saat 15.37'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesine 172,57 kilometre uzaklıktaki depremin, 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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        AKDENİZ'DE MEYDANA GELEN 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN BİLGİLERİ

        Büyüklük:4.4 (Mw)

        Yer:Akdeniz

        Tarih:2025-06-23

        Saat:15:37:42 TSİ

        Enlem:34.74111 N

        Boylam:34.36111 E

        Derinlik:8.99 km

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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