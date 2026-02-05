Akhan Un borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak, kaç lot verdi?
Akhan Un Fabrikası 28-29-30 Ocak tarihlerinde halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz sonuçlarına göre 'AKHAN' en fazla 34 adet lot (731 TL) pay dağıtımı gerçekleşti. 959.086 kişinin katılımı ile gerçekleşen Akhan Un toplamda 54 milyon 700 bin adet lot dağıttı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Akhan Un hissesinin borsada işlem göreceği tarih merak konusu oldu. Peki, Akhan Un borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte AKHAN koduyla Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağı tarih...
Akhan Un halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek Akhan Un, 21,50 TL olarak halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin ardından Akhan Un borsada işlem görmeye başlayacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, "Akhan Un borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?" İşte detaylar...
AKHAN UN FABRİKASI HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Akhan Un, 54 milyon 700 bin lot dağıtımı yaptı. Firma kişi başına 731 TL değerinde 34 lot verdi. Akhan Un halka arzına katılan bireysel yatırımcı sayısı 959.086 kişi oldu.
AKHAN UN FABRİKASI NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?
Akhan Un 6 Şubat 2026 Cuma günü borsada işlem görmeye başlayacak.