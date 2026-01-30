Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi talep toplama sürecini tamamladı ve toplamda 54 milyon 700 bin lot dağıtımı yaptı. 1.1 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 20.01 halka arz açıklığına sahip firma, halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını işletme sermayesi için kullanacak. Peki, Akhan Un Fabrikası halka arz sonuçları açıklandı mı?