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Akhisarspor: 1 - Bandırmaspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 19. hafta açılış maçında Akhisarspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Akhisarspor: 1 - Bandırmaspor: 0 | MAÇ SONUCU

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Muhammet Yumak, Abdullah Uğur Sarı

Akhisarspor: Halil Yeral, Semih Görer (Dk. 89 Kemal Cingirt),Doğukan Nelik, Göksu Mutlu, Kadir Keleş, Ayuk (Dk. 89 Berat Onur Pınar),Yusuf Cihat Çelik (Dk. 68 Toure),Keita, Delarge (Dk. 76 Mert Özyıldırım),Onurcan Güler, Peter (Dk. 76 Bertuğ Bayar)

RoyalHastanesiBandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Onur Akbay, Abdurrahim Dursun, Halilovic (Dk. 78 Traore),İshak Çakmak, Landel, Del Valle (Dk. 90+1 Erkan Taşkıran),Doğan Can Davas (Dk. 90+1 Mehmet Yiğit),Pote (Dk. 89 Rahmi Anıl Başaran)

Gol: Dk. 87 Kadir Keleş (Akhisarspor)

Kırmızıkart: Dk. 90+6 Rahmi Anıl Başaran (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Delarge (Akhisarspor),Dk. 64 Onur Akbay, Dk. 90+6 Gökhan Değirmenci, Dk. 90+8 Doğan Can Davas (Yedek kulübesinde) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

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