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HaberlerGündem3. SayfaAkılalmaz kavga sebebi!
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Bursa'da akılalmaz kavga sebebi! Önce çocuğa sonra babasına saldırdı

Bursa'da Mehmet A. (39),parktaki çimlere bastığı için tartıştığı 13 yaşındaki Furkan T.'nin bisikletine zarar verdi. Mehmet A., oğlunun şikâyeti üzerine parka gelen baba Sadrettin T.'yi (44) de darbetti. Sadrettin T.'nin aldığı darbelerle yaralandığı akılalmaz anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

bursa
DHA

Bursa'da Mehmet A. (39),parktaki çimlere bastığı için tartıştığı Furkan T.'nin (13) bisikletine zarar verdi. Mehmet A., daha sonra olay yerine gelen çocuğun babası Sadrettin T.'yi (44) de darbederek, yaraladı. Kavga anları, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet A.'nın defalarca yumruk attığı Sadettin T.'nin kıyafetinin kanlar içinde kaldığı görülüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Aziz Sancar Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet A., parkta çimlere bastığı gerekçesiyle tanımadığı Furkan T.'ye sinirlendi. Çıkan tartışma sonrası Mehmet A., çocuğun bisikletine zarar verdi.

Furkan T., eve giderek, durumu babasına anlattı. Bunun üzerine parka gelen baba Sadrettin T. ile Mehmet A. arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Mehmet A., Sadrettin T.'yi yumrukladı. Aldığı darbelerle yaralanan Sadrettin T., olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mehmet A. ve Sadrettin T. emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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