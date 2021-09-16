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Haberler Gündem 3. Sayfa
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Akılalmaz olay! Hırsızlar, kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını da çaldı

Bursa'da akılalmaz bir olay yaşandı. Kentte bir sitenin deposuna defalarca giren hırsızları yakalamak için güvenlik kamerası takıldı. Yeni depoya giren iki kişi, 'Bu sefer kamera kurmuşlar' diyerek, kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını da çaldı

Akılalmaz olay! Hırsızlar, kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını da çaldı
Hırsızlar, kendilerini görüntüleyen kamerayı çaldı!
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Kentte bir siteye son 3 ayda birçok kez giren hırsızlar, buradaki depolardan yaklaşık 70 bin lira değerinde eşya çaldı. Sitede oturan ve güvenlik kamerası kurulum şirketi sahibi Serkan Düzdağ, çareyi depoların olduğu bölüme güvenlik kamerası yerleştirmekte buldu.

DHA'nın haberine göre, pazartesi günü saat 03.00 sıralarında siteye giren iki kişi, bir süre binada dolaşıp bodrum katındaki depoya indi. Eşyaları çalan iki kişi, bu sırada güvenlik kamerasını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerasını da alarak kaçtılar.

Serkan Düzdağ, sabah işe gitmeden önce güvenlik kamerasını kontrol ederek iki kişinin depoya girdiği tespit etti. Düzdağ'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Depoda parmak izi çalışması yapan ekipler, hırsızların kimliğini araştırıyor.

'BU SEFER KAMERA KURMUŞLAR DİYORLAR'

Hırsızlık olaylarından sonra siteye güvenlik kamerası yerleştirdiklerini belirten Düzdağ, "Kurulumdan 10 gün sonra, geçtiğimiz pazartesi günü hırsızlar tekrar geldi. Saat 03.00 gibi siteye girip depoya indiler. Yaklaşık 7 bin liralık malzememi aldılar. Benzer olayları daha önceden yaşadığımız için, depoma da seyyar güvenlik kamerası kurdum. Kamera sayesinde hırsızların yüzlerini görüntüledik. Kapının üst kısmından depoma girerek şirketimde kullanmak üzere depoladığım ürünlerimi çalıyorlar. Güvenlik kamerası ses de aldığı için hırsızların kardeş olduğunu öğrendik. Aralarında 'Bu sefer kamera kurmuşlar' diye konuşma geçiyor. Yaklaşık 15 dakika içeride kalıyorlar. Malzemelerimi çaldıktan sonra çalışan güvenlik kamerasını da çalıyorlar" diye konuştu.

'BU SEFER SAĞLAM TAŞA ÇARPTILAR'

Hırsızların seyyar kamerayı çalarak görüntülerden kurtulacaklarını zannettiklerini söyleyen Düzdağ, "Bu sefer sağlam taşa çarptılar. Çalışan kamerayı sökerek görüntüleri sileceklerini sandılar ama görüntüyü bulup emniyete teslim ettim. Polis teşkilatımıza güveniyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar. En kısa sürede yakalanacaklarına inanıyorum" dedi.

Faruk Güney (23) de " İnşaat işiyle uğraşıyorum. Mayıs ayında gece 3 kişi giriyor. İnşaat malzemelerimizi çaldılar. Benim burada 15 dakikada koyduğum 16 kiloluk 'hilti'leri koltuğunun altına alarak 5 dakikaya çıkarıyor. Önceden keşfe gelmişler, bir hafta sonra bir daha geliyorlar. O dönemde 38 bin liralık malzememizi çalmışlardı" ifadelerini kullandı.

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