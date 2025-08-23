İstanbul'da olay, Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki Petunya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa gelen şüpheliler, söktükleri kaldırım taşlarını kamyonete yükleyerek kaçtı.

BİR HAFTA SONRA YİNE GELDİLER

DHA'daki habere göre aradan bir hafta geçtikten sonra bu sefer de İstanbul Caddesi'ndeki bir sitenin önüne 3 tekerlekli motosiklet ile gelen başka kişiler, orada bulunan kaldırım taşlarından bir bölümünü alıp gitti.