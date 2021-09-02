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Haberler Gündem 3. Sayfa ACI FERYAT! Son dakika: "Ölmek istemiyorum!" demişti, feci şekilde darp edildi - VİDEO HABER
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"Ölmek istemiyorum" dedi! Şikayetinden vazgeçmişti!

Zonguldak'ta, geçen ay verdiği röportajda 1.5 yıldır ayrı yaşadığı eşi S.A.'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ederek 'ölmek istemiyorum' diyen Filiz Adalı (36), eşinin sopayla kendisini darp ettiğini belirterek, polise başvurdu. S.A, gözaltına alındı, başından yaralanan Filiz Adalı hastaneye kaldırıldı

ACI FERYAT! Son dakika:
"Ölmek istemiyorum" dedi! Şikayetinden vazgeçmişti!
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DHA

Zonguldak'ta geçen temmuz ayında, 19 yıldır evli olduğu ve 1.5 yıldır ayrı yaşadığı eşi S.A. hakkında şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa şikayetçi olan Filiz Adalı (36), "Artık sesimi duyurmak istiyorum. Yıllarca fiziksel ve cinsel şiddet gördüm. Öldürülmek istemiyorum. İsmimin öldürülen kadınlar arasında geçmesini istemiyorum" dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

DHA'da yer alan habere göre Cumhuriyet Başsavcılığı, S.A.'ya 6 ay uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçe kararı verdi.

2 çocuk annesi Filiz Adalı ise, çocuklarının psikolojilerinin bozulması ve il dışına taşınma kararı nedeniyle dilekçeyle mahkemeye başvurarak şikayetinden vazgeçti. S.A. hakkında uzaklaştırma ve elektronik kelepçe kararı kaldırıldı.

BAŞINA 10 DİKİŞ ATILDI

Çocuklarıyla birlikte yaşayan Filiz Adalı, önceki akşam ise evinin önünde karşılaştığı eşi S.A. ile tartıştı. İddiaya göre iki tarafın da birbirine karşı hakaretleri sonucunda S.A., sopayla Adalı'nın başına vurdu. Kanlar içinde kalan Adalı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına 10 dikiş atılan Adalı, ardından taburcu edildi. S.A. ise Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Filiz Adalı, çocuğunun doğum günü için ilçe merkezinde yaptığı alışverişin ardından eve döndüğünü ve eşiyle karşılaştığını söyledi. Aralarında çıkan tartışmada küfür nedeniyle eşinin kendisine saldırdığını iddia eden Adalı, sopayla başına vurularak darp edildiğini söyledi. Cumhuriyet başsavcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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