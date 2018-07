Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada ilginç detaylar çıkmaya devam ediyor. Polisin yaptığı çalışmalarda, Adnan Oktar'ın görevlendirdiği erkekler tarafından kandırılan kızların sokulduğu Turnike Sistemi'nden Bora Yıldız'ın sorumlu olduğu öğrenildi. Buna göre, kandırılan kızlar Bora Yıldız tarafından Kandilli'de Adnan Oktar'a ait villaya yakın bir eve götürülüyor. Kızlar, bir süre bu boğaz manzaralı lüks örgüt evinde tutuluyor. Daha sonra ise Turnike Sistemi için ayarlanan kızlar, Bora Yıldız tarafından organize edilmeye başlanıyor.



GOOGLE'DE 'ADNANCI BORA YILDIZ' OLUNCA...

İddialara göre, ünlü isimler tarafından da tanınan Bora Yıldız, bugüne kadar bir çok kızı 'Turnike Sistemi'ne soktu. Bu süre zarfında ise adı 'Adnancı Bora Yıldız' olarak anılmaya başlandı. Oktar grubunun kandırmaya çalıştığı kızlar, Google'da 'Bora Yıldız' diye arama yapınca adı 'Adnancı Bora Yıldız' diye çıkmaya başladı.



İŞADAMI ALİ KASAP, BORA YILDIZ OLDU

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Bora Yıldız'ın isminin bu şekilde deşifre olması, Adnan Oktar'ı rahatsız etti. Oktar, Yıldız'ın yeni tanıştığı kızların gruba katılmasını engelleyebilecek bu durum için ilginç bir çözüm buldu. Oktar ve ekibinin birlikte yaptığı öne sürülen plana göre, işadamı Ali Kasap'ın yalnız ve Adnan Oktar'la çekilen fotoğrafları sosyal medya ve bazı internet sitelerine işadamı Bora Yıldız diye yüklendi. Ardından da grup tarafından Google'da Bora Yıldız diye bir çok arama yapıldı. Bu sayede işadamı Ali Kasap'ın Bora Yıldız diye kaydedilen fotoğrafları Google'da öncelikle çıkmaya başladı.



BORA DA 'BORA CAN YILDIZ' OLDU

Ali Kasap'ın fotoğraflarının Bora Yıldız olarak çıkmaya başlamasından sonra ikinci plana geçildi. Bu kez Bora Yıldız'ın ismi, 'Bora Can Yıldız' olarak değiştirildi. Yeni fotoğraflar çekilerek Bora Can Yıldız olarak internette çıkması sağlandı.



EN GENÇ VERGİ ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Adnan Oktar'a düzenlenen operasyonda Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin Oktar grubu üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin en genç vergi şampiyonu olan İşadamı Ali Kasap, tutuklanarak cezaevine girdi. İşadamı Bora Yıldız da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

