Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.296,04 %0,94
        DOLAR 27,4129 %0,04
        EURO 29,0580 %0,17
        ALTIN 1.640,37 %-0,13
        FAİZ 24,02 %1,61
        GÜMÜŞ GRAM 19,95 %0,06
        BITCOIN 26.866,00 %-0,82
        GBP/TRY 33,5022 %0,01
        EUR/USD 1,0578 %0,11
        BRENT 95,24 %-0,15
        ÇEYREK ALTIN 2.682,00 %-0,13
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise asgari ücrette son on yılda yüzde 1271 oranında artış olduğunu belirtti. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Ahmet Kıvanç
        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 29.09.2023 - 17:21 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı İstanbul’da yapıldı. TİSK üyelerinin karşılaştıkları çalışma hayatıyla ilgili sorunlarının görüşülebilmesi için yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, Rehberlik ve Teftiş Kurulu, İş Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mesleki Yeterlilik Kurumu başkan ve genel müdürleri dahil bürokratlar katıldı.

        Bakan Işıkhan, çalışma hayatının insan onuruna yaraşır ve sağlıklı olarak işleyebilmesi için çalışanlar, işverenler ve kamu yönetimi arasındaki diyalog ve istişare süreçlerinin hayati bir önem taşıdığını, bakanlığının rolünün ise diyalog, istişare ve uzlaşı ortamını sağlamak, bunu kurumsal hale getirmek olduğunu söyledi. Çalışma hayatının sorunlarının çözülebilmesi için, çalışma barışının sağlanması ve istihdamın artırılması için işçi, işveren ve kamu yönetiminden oluşan üçlü yapıda yer alan her bir aktörün çözüme katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

        REKLAM

        Bakan Işıkhan, son dönemde atılan adımlarla enflasyondaki yükselişin geçici olduğunun her geçen gün daha iyi görüldüğünü, ekonomide birinci önceliklerinin tüm vatandaşların refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak olduğunu ifade etti.

        Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu söyleyebiliriz. Gerek sizlerle gerekse işçilerimizin temsilcisi konumundaki konfederasyonlar ile istişare içinde olmalı, bu süreçte karşılıklı anlayış ve iş birliğini teşvik etmeliyiz.

        Unutmayalım ki, işverenler ve işçiler aynı gemide yol alıyorlar. Her iki taraf da ülkemizin refahına katkı sağlamak için önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle, gelecekteki zorlukları aşmak ve ekonomik istikrarı sürdürmek için birlikte çalışmamız ve içinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zorlu olduğunu dikkate almalıyız. Aralık ayında başlayacak olan 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret artışıyla ilgili çalışmaları sizlerle ve işçi sendikaları konfederasyonlarımızla istişare halinde sürdüreceğiz.”

        “ASGARİ ÜCRET ON YILDA YÜZDE 1271 ORANINDA ARTTI”

        Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol, TİSK üyelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin neredeyse üçte birini ödediğini söyledi. Sel, yangın, deprem gibi felaketlerde TİSK üyelerinin madde manevi yardım için seferber olduğunu belirten Akkol, deprem bölgesine yönelik yardımlarının bundan sonra da devam edeceğini ifade etti. Uzun süredir toplanmayan Üçlü Danışman Kurulu’nu ekim ayında toplantıya çağırdığı için Bakan Işıkhan’a teşekkür eden Akkol, asgari ücretin henüz zamanı olmadığını ama gündeme geldiğinde iklim gibi sadece asgari ücretin konuşulduğunu dile getirdi. Akkol, asgari ücretin son 10 yılda yüzde 1271 oranında arttığını dile getirdi.

        REKLAM

        “İŞÇİLERİMİZ 6 AYDAN SONRA YÜZDE 27 VERGİ DİLİMİNE GİRİYOR”

        Ücretlerden alınan gelir vergisi dilimlerinde düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirten Özgür Burak Akkol, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hassasiyetlerini anladıklarını ancak hesaplarına göre üye işyerlerindeki işçilerin tamamının 6 aydan sonra yüzde 27 vergi dilimine girdiğini, bu nedenle ücret artışlarının işçiye yeterince yansımadığını söyledi. Akkol, yüksek vergi dolayısıyla asgari ücret ve ücret artışı taleplerinin de daha yüksek olduğunu ifade etti.

        “TOPLU SÖZLEŞME SÜRESİ UZATILMALI”

        Akkol, 2023 yılında 2.272 toplu iş sözleşmesi imzalandığını, bunun 798’inin arabulucuya kaldığını, bunların da 665’inin uyuşmazlıkla sonuçlandığını belirtti. Sözleşmelerin yüzde 30-35’inin uyuşmazlığa ve hakeme gittiğini kaydeden Akkol, şöyle konuştu:

        “Bu çok büyük bir emek. Bir toplu iş sözleşmesinin pazarlığı 7.5 ay sürüyor, sözleşmeler de 2 yıllık yapılıyor. Sözleşme bitince birkaç ay bekleyip tekrar görüşmeye başlıyoruz. İşçiye de uygun değil. Daha uzun süreli sözleşmeler yapmak istiyoruz.

        Kastımız burada işçi kesiminin rızasını alan, kolektif olan bir çalışma hedefliyoruz. Otomotiv 6 yıllık plana göre yatırım yapar. Rafineri 20 yıllık plan yapar. Planlamaya katkı veren yaklaşım olmalı.”

        İşçi sendikalarının kendi seçim sürecinde realist olmayan taleplerde bulunabildiğini belirten Akkol, metal işkolunda yüzde 140, sosyal haklarda yüzde 400’lük taleplerle masaya oturduklarını söyledi. Akkol, “Samimi olmayan şeyler yapmak istemiyoruz. Sürecin bu hale gelmesi hem ülkeye hem çalışma barışına olumsuz etki edecek endişesini taşıyoruz” dedi.

        “EYT’Lİ İŞÇİLERİMİZİN YÜZDE 80’İ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR”

        Kayıt dışı çalışmanın en büyük sorun olduğunu kaydeden Akkol, TİSK üyelerinin günleri saatleri dikkate alarak ücret ödediğini, kayıt dışı çalıştırma, asgari ücretten gösterme gibi şeylerin asla olmadığını, nasıl olduğunu da bilmediklerini söyledi. Akkol, “Kayıtdışı çalışan önce çalışana zarar. İş sağlığı ve güvenliği problemleri, emniyeti ilgilendiren problemler, aile sosyal politikaları ilgilendiren konular tamamı kayıt dışı işyerlerinden geliyor” dedi.

        Akkol, üye işyerlerindeki EYT’li işçilerin yüzde 80’nin çalışmaya devam ettiğini belirtirken, emekli olduktan sonra kayıtdışı çalışanların SGK açısından kayıp olduğunu vurguladı.

        Beş puanlık prim indiriminden memnun olduklarını belirten Akkol, bu desteğe rağmen ücret üzerindeki yükün yüzde 37 olduğunu belirtti. Akkol, “OECD içinde geçmek istediğimiz ülkeler var. Bulgaristan, Romanya, Polonya gibi Doğu Avrupa ülkeleri yatırım çekmeye çalışıyor. Burada rekabet var” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        New York çöküyor
        New York çöküyor
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        İstanbul güne böyle uyandı!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"