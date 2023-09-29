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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'nin kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıktı - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi S&P Türkiye'nin kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 23:30 Güncelleme: 30.09.2023 - 00:02
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        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
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        S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü revize etti.

        Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "politika değişikliği" nedeniyle "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi.

        Açıklamada, yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele ve doları düşürme amacıyla politika faizini haziran ayından bu yana 21,5 puan artırarak yüzde 30'a yükselttiği, mali bozulmanın dengelenmesi için bazı dolaylı vergileri uygulamaya koyduğu anımsatıldı.

        Yenilenen siyasi belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla 2026'ya kadar yeni ekibin Türkiye ekonomisini dış borçla finanse edilen tüketimden uzaklaştırarak daha dengeli dış ve mali hesaplara, daha kabul edilebilir enflasyon seviyelerine doğru yeniden dengeleyebileceğine inanıldığı belirtilen açıklamada, "durağan" kredi notu görünümünün ortodoks para politikalarının yeniden uygulanmasından dolayı Türkiye'nin kredi itibarına yönelik dengeli riskleri yansıttığı kaydedildi.

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        Açıklamada, para ve maliye politikalarının etkinliği ve bağımsızlığının artarken, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle de TCMB'nin net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde görünümün pozitife çevrilebileceği aktarıldı.

        Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 ve gelecek yıl yüzde 2,3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

        9 Eylül’de de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye’nin kredi notunu teyit edip not görünümünü yükselmişti. Fitch, not görünümünü 2 yıl sonra ‘negatif’ten ‘durağan’a çekmişti.

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