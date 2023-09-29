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        Haberler Gündem Prof. Naci Görür, Karabük fayına dikkat çekti - Güncel Haberler

        Prof. Görür, Karabük fayına dikkat çekti

        İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Karabük fayında hiç deprem olmadığını aktaran Görür, "O da bir şanssızlık. Deprem olduğunu görsek belki bir şey söyleyeceğiz ama aktif olduğunu biliyoruz." dedi. Prof. Görür, "500 senede 5 metre hareket ediyor. 5 metrelik bir hareket verirse o da 7 ve üzeri deprem üretir. 1513 depremi var orada, üzerine 500 sene koyun, bugünlere geliyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 21:51 Güncelleme: 29.09.2023 - 21:57
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        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
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        İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Karabük'te düzenlenen konferansta deprem konulu konuşma yaptı.

        Safranbolu Belediyesi, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu ve Karabük Dernekler Federasyonu ortaklığında Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde "Kentsel Dönüşüm, Markalaşma, Karabük ve Çevresi Deprem Afet Zirvesi" düzenlendi.

        Programda konuşan Prof. Dr. Görür, Karabük fayının jeolojik özelliklerinin incelenmesi gerektiğini söyledi.

        Tarihi dönemlerde Karabük fayında hiç deprem olmadığını aktaran Görür, "O da bir şanssızlık. Deprem olduğunu görsek belki bir şey söyleyeceğiz ama aktif olduğunu biliyoruz." dedi.

        Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattının yılda 1 santimetre hareket ettiğini belirterek şöyle devam etti:

        "500 senede 5 metre hareket ediyor. 5 metrelik bir hareket verirse o da 7 ve üzeri deprem üretir. 1513 depremi var orada, üzerine 500 sene koyun, bugünlere geliyor. Bilim dünyası bu fayın periyodunu doldurduğunu, vurma zamanı geldiğini bilir. Biz de bildik.

        Karabük fayını bilmiyorum. Karabük, Türkiye'nin deprem açısından göreli olarak emniyetli bir yerinde ama bir Karabük fayı var. Bu fayın özelliklerini bilmiyoruz. Ne zaman deprem üretir bilmiyoruz. Deprem üretirse 7ye varan bir deprem üretebilir. Onun için yerel yönetimin bu fayı ayrıntılı bir şekilde jeolojik ve jeofizik özellikleriyle incelemesi lazım."

        Prof. Dr. Görür, kentlerin depremlere hazır hale getirilmesi, yerel yöneticilerin deprem konusunda kursa ve eğitime tabi tutulması, insanların da konu hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile Prof. Dr. Yüksel Yalova, Prof. Dr. Ali Akdemir, Prof. Dr. Aynur Aydının da konuşma yaptığı konferansa, Karabük Vali Yardımcısı Erol Özkan, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.

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        #naci görür
        #Karabük fayı
        #haberler
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