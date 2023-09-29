Flaş açıklama: Tadic, Ajax'a geri dönecektir

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"YAŞANANLAR TADIC'İ ÜZÜYOR"

"Şu anda Ajax'ta yaşananlar ve kulüpten nasıl ayrıldığı Tadic'i üzüyor." diyen Jansen, "Geçen yıl çok şey yapmak zorunda kaldı, değil mi? Bu da gözlerden kaçtı. Herkes onu sahadaki performansından dolayı eleştirdi ama soyunma odasında ve antrenman sahasında ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Bu daha önce de söylemiştim. Şu anda Ajax'ta olanları yaşamak zorunda kalmayacağı konusunda iyi hislerim var" sözlerini sarf etti.