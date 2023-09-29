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        Haberler Dünya New York sele teslim: Olağanüstü hal ilan edildi

        New York sele teslim: Olağanüstü hal ilan edildi

        ABD'nin en büyük kentlerinden New York'ta sel felaketi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Kent merkezi yoğun yağışlarla sular altında kalırken; otoyollar, tüneller, metrolar ve havalimanına erişim sağlanamıyor. Kent sakinlerine evden çıkmama çağrısı yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 18:22 Güncelleme: 29.09.2023 - 18:24
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        New York sele teslim
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        Yoğun saatlerde etkili olan şiddetli bir yağmur fırtınası ABD'nin New York kentinin metropol bölgesini sular altında bıraktı. Şehrin metro sisteminin bazı kısımlarını kapatılırken, sokaklar ve otoyollar sular altında kaldı. LaGuardia Havalimanı'na da erişim kesildi. Kentte 'olağanüstü hal' ilan edildi.

        New York Valisi Kathy Hochul, bazı bölgelerde gece boyunca 13 santimetre yüksekliğe kadar yağmur yağdığını ve gün boyunca bundan daha fazla yağmur beklendiğini söyledi.

        NY1 TV kanalına konuşan Hochul, "Bu tehlikeli, yaşamı tehdit eden bir fırtına ve sel. Önümüzdeki 20 saat boyunca dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

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        Sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve videolar, suyun metro istasyonlarına ve bodrumlara aktığını ve Brooklyn'in bazı kısımlarında ve başka yerlerde arabaların tekerleklerinin tepesine ulaştığını gösteriyor.

        Metro ve banliyö demiryolu hatlarını işleten Büyükşehir Ulaşım Yönetimi, ülkenin en kalabalık şehrinin sakinlerine mümkünse evde kalmaları çağrısında bulundu. Hemen hemen her metro hattı en azından kısmen askıya alındı.

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        New Jersey de dahil olmak üzere çevredeki bölgelerde de su baskını bildirildi.

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