Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş...
Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Puan tablosunda ilk 2 sırada bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni oranları dikkat çekti. İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları...
Giriş: 29.09.2023 - 12:46 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:46
1
İstanbulspor - 1000.00
2
Pendikspor - 1000.00
3
Gaziantep FK - 1000.00
4
Hatayspor - 750.00
5
Çaykur Rizespor - 500.00
6
Samsunspor - 500.00
7
Ankaragücü - 250.00
8
Antalyaspor - 250.00
9
Kasımpaşa -250.00
10
Sivasspor - 150.00
11
Alanyaspor - 150.00
12
Kayserispor - 100.00
13
Fatih Karagümrük - 100.00
14
Başakşehir - 100.00
15
Konyaspor - 75.00
16
Adana Demirspor - 20.00
17
Trabzonspor - 20.00
18
Beşiktaş - 8.00