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        Haberler Gündem Güncel Bahçelievler patlamasında son dakika: Bina risk taşıdığı için yıkılacak

        Bahçelievler'de doğalgaz patlamasının yaşandığı bina yıkılacak

        Bahçelievler'de doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın meydana geldiği ve 1978 yılında yapıldığı belirlenen binanın risk taşıması nedeniyle yıkılmasına karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:42 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:00
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        Bahçelievler'de doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamayla ilgili inceleme yapan ekipler, binadan karot örneği aldı.

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        Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katında meydana gelen patlamanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Savcılık talimatıyla mühürlenen binaya gelen yetkili inşaat firmasından ekipler, zabıta ve polis gözetiminde binadan karot örneği aldı.

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        YIKIM KARARI

        Patlamanın meydana geldiği ve 1978 yılında yapıldığı belirlenen binanın risk taşıması nedeniyle yıkılmasına karar verildi.

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        Gazetecilere açıklama yapan mahalle sakinlerinden Rabia Bölükbaşı, evlerinin patlamanın yaşandığı binanın karşısında olduğunu belirterek, 2 gündür binadan gaz kokusu geldiğini söyledi.

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        "SALIDAN BERİ KOKU VARDI"

        Durumu komşularına da anlattığını belirten Bölükbaşı, "Salı öğleden beri koku vardı. Koku nereden geliyordu anlamadım. Karşı apartmanda oturuyorum. Bizim evimizde de hasar var. Tanıyordum oradakileri. Ben de evdeydim o saatte." dedi.

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        OLAY

        Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde dün bir binanın beşinci katında bulunan dairede doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmişti.

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        Patlamada, Özgür Çoban, Ömer Özdemir ve Ahmet Bal hayatını kaybetmiş, 3 kişi de hastanede tedavi altına alınmıştı.

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        TOPRAĞA VERİLDİ

        Bahçelievler'de, doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Özgür Çoban son yolculuğuna uğurlandı. Çoban'ın cenazesi Yenibosna Cemevi'ndeki cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Çoban'ın cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından alındı. Yenibosna Cemevi'nde kılınan cenaze namazında Çoban'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Özgür Çoban'ın cenazesi Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        #doğalgaz
        #Bahçelievler
        #son dakika haberi
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