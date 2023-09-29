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        Haberler Magazin Seda Fettahoğlu'na veda - Magazin haberleri

        Seda Fettahoğlu'na veda

        İstanbul Beyoğlu'nda bir parkta ölü bulunan tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu, memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 14:10 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:10
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        'Çocuklar Duymasın' ve 'Sihirli Annem' gibi dizilerde rol alan tiyatro sanatçısı Seda Fettahoğlu, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’nde bulunan 10 Aralık Şehitleri Parkı'nda ölü bulunmuştu.

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        İntihar ettiği iddia edilen Seda Fettahoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Fettahoğlu, Giresun Tirebolu Domaçlı Mahallesi Yeniköy Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Domaçlı Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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        NELER YAŞANDI?

        İstanbul Beyoğlu’nda çarşamba sabahı 08.00 sıralarında bir parkta yürüyüşe çıkan üniversite öğrencisi bir genç, önce silah sesi duyduğunu ardından da yerde yatan bir kadın gördüğünü söyleyip polise haber verdi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hemen Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’nde bulunan 10 Aralık Şehitleri Parkı'na geldi.

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        Bir kadının cesediyle karşılaşan polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede cesedin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu’na ait olduğu anlaşıldı. Fettahoğlu’nun yanı başında üzerine kayıtlı bulundurma ruhsatlı bir tabanca ve içerisinde şarjöre basılı yedi fişek ve kovan bulundu. Ayrıca ekipler yaptığı incelemede çantasında çok sayıda antidepresan ilaçlar buldu.

        "ACIMIZ BÜYÜK"

        İstanbul Şehir Tiyatrosu tarafından yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun" denildi.

        Oyuncular Sendikası da Seda Fettahoğlu'nun vefatını, "Değerli üyemiz, Seda Fettahoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz" şeklinde duyurdu.

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        'YAŞAMI SEV BEDENİ KORU'

        44 yaşındaki oyuncunun 24 Eylül Pazar günü 'Yaşamı sev bedeni koru' notunu düştüğü bu fotoğrafını paylaşmıştı.

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        Acı haberin ardından Şahan Gökbakar üzüntüsünü dile getirdi. Fettahoğlu ile sınıf arkadaşı olduğunu belirten Gökbakar, "Ah be Sedacım... Canım sınıf arkadaşım... Ruhun şad olsun. Huzurla uyu... Seni seviyoruz. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" demişti.

        #Seda Fettahoğlu
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