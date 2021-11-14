İzmir'de üç heykele saldırı! Parça parça ettiler 0:00 / 0:00

DHA

Akıllara durgunluk veren olay İzmir'de yaşandı. Kentte 3 parktaki 3 heykel saldırıların hedefi oldu. Bayraklı'daki parka 2002'de yerleştirilen, bakır dövme tekniğiyle yapılmış yalıçapkını heykeli, zarar gördüğü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, '3'üncü Uluslararası İzmir Heykel Çalıştayı' kapsamında 2015'te bronz malzemeden yapılan Bostanlı'daki boğa heykeli de parçalara ayrıldığı için ekiplerce bulunduğu yerden alındı.

SON SALDIRIYI ÇEVREDEKİLER ÖNLEDİ

Bayraklı sahilindeki boğa heykeline yönelik parçalayarak çalma girişimi ise çevredekiler sayesinde önlendi. Her üç olayda da saldırganlar yakalanamazken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu personeli şikayetçi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zarar gören iki heykelin yerine yenilerini yerleştireceği belirtildi.