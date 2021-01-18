Akıllarda o soru! Dondurulmuş gıdalardan korona bulaşır mı? 0:00 / 0:00

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Çin Tianjin'de dondurmalarda koronavirüs tespit edilmesinin ardından dondurulmuş ürünlerden koronavirüs bulaşır mı tartışması yeniden gündeme geldi. Dondurulmuş ürünlerden Covid-19 bulaşır mı sorusuna Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Soğukta bulunduğu için, virüs daha uzun süre tespit edilebilir. Bulaşa neden olamaz, dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş gösterilmedi" yanıtını verdi.

Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği bildirilmişti. Tianjin Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalardan alınan örnekler, geçtiğimiz hafta salı ve çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti.

DONDURULMUŞ ÜRÜNLERDEN KORONAVİRÜS BULAŞIR MI?

İncelemelerin ardından dondurma örneklerinde Covid-19 tespit edilmişti. Tüm ürünlere el konurken, şirketin bin 662 çalışanı karantina altına alınarak nükleik asit testine tabi tutulmuştu. Ayrıca, dondurmalardan bin 812'sinin diğer şehirlere dağıtıldığı belirtilmişti.

Tianjin'de dondurmalarda Covid-19 tespit edilmesinin ardından dondurulmuş ürünlerden koronavirüs bulaşır mı tartışması gündeme geldi. Ancak bu tartışmalar yeni değil.

DSÖ: İHTİMAL DÜŞÜK

Geçtiğimiz yıl yine dondurulmuş sığır etlerinde, sakatat paketlerinde, karides paketlerinde Covid-19 tespit edilmişti. Yapılan açıklamalarda bu ürünlerle teması olan 7 bin 500'den fazla kişiye Covid-19 testi yapıldığı ve sonuçların negatif olduğu açıklanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, dondurulmuş gıdalardan virüsün bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu açıklamıştı.

— Ates Kara (@AtesAtesKara) January 16, 2021

PROF. DR. ATEŞ KARA: DÜNYADA BUGÜNE KADAR GIDA İLE GEÇİŞ GÖSTERİLMEDİ

Dondurulmuş ürünlerden Covid-19 bulaşır mı sorusuna Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara'dan da yanıt geldi.

Prof. Dr. Kara, "Çin'de bir seferde üretilen 4.836 kutu dondurmadan alınan örneklerden 3'ünde virüs pozitif bulunmuş. Öncelikle bu hastalık yapabilecek bir virüs mü ? Yoksa, virüs parçası mı? Bunu değerlendirmek mümkün değil, ancak virüs bile olsa bugüne kadar gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi" diye konuştu.

Prof. Dr. Kara, "Çin'de dondurmada koronavirüs tespit edilmesi, büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olması ile ilgili olabilir. Soğukta bulunduğu için, virüs daha uzun süre tespit edilebilir. Bulaşa neden olamaz, dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş gösterilmedi" dedi.