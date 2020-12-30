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İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek’in, portföy yönetim şirketlerine algoritmalara dayalı fon, fon sepeti oluşturma ve yönetme hizmeti veren girişimi Akıllıfon, 600 bin TL değerindeki ilk yatırımını Lima Ventures'den aldı.

Yapılan açıklamaya göre, finansal kurumlara API ve SDK çözümlerinin yanında web ve mobil tabanlı çözümler de sunan Akıllıfon, sadece yüksek gelir varlık grubundaki yatırımcıların yararlanabildiği profesyonel yatırım danışmanlığı hizmetini tüm yatırımcılara yayarak bu hizmetlerin ulaşılabilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Aldıkları yatırımla ilgili konuşan Akıllıfon Kurucu Ortaklarından Dr. Esra Ulaşan, "Lima Ventures’in özellikle finans alanındaki tecrübe ve know-how’ının Akıllıfon’a katılmasıyla birlikte global bir startup olma yolunda daha da hızlanacağımıza inanıyoruz" dedi.

Lima Ventures Başkanı Ahmet Argun ise, Akıllıfon’un gerek aracı kurumlar, gerekse yatırımcılar için önemli bir fark yaratacağına inandığını belirtti.

Finansal kurumlara portföy optimizasyonu ve fon oluşturma hizmeti veren Akıllıfon, menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarında fon sepeti oluşturma, yönetme ve geçmiş portföy simülasyonları da sunuyor. Girişim, aldığı yatırımla ürün gamını geliştirmeyi planladığı kaydedildi.

Prof. Mehmet Caner, Prof. Özlem Önder, Dr. Esra Ulaşan ve Ercan Gümüş’ün kurucu ortaklığında yazılım ekibiyle birlikte toplamda 8 kişiden oluşan bir takım tarafından yönetilen Akıllıfon, İTÜ Çekirdek’inInsurTech Programı’ndan aldıkları desteklerin yanı sıra Ege Teknopark, Lonca, YFYİ, KoçSistem, Insurtech HUB tarafından da destekleniyor.