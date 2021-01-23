Akıncı 4. bölüm yayınlandı. Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Erkan Bektaş ve Didem İnselel'in yer aldığı dizide şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesi anlatılıyor. Son bölümde akıllara Nergis, Akıncı'ya aşık mı oluyor sorusu akıllara geliyor. Akıncı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Akıncı 4. bölüm özeti...

AKINCI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— atv (@atvcomtr) January 22, 2021

AKINCI 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Lukas görevden alındığını öğrendiğinde ülkeden ayrılmadan önce Akıncı'ya karşı savaş açmak için güç toplar. Lukas'ı takipte olan Akıncı için bu savaş beklediği fırsattır ama Lukas beklenmedik bir hamle yapar. Gizli Yapı, yetki alanının dışına çıkan Lukas için ölüm emri verir ve bu görev Cevdet Emiroğlu'na verilir. Bunu öğrenen Lukas, Cevdet'i Nergis üzerinden vurmayı planlar. Üstelik bu kez Akıncı, Nergis'in yardımına koşamayacak kadar uzaktadır. Nergis'i kurtarmak için sürpriz bir isim ortaya çıkar.