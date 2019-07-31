Drone yardımıyla buldular

Olay, dün akşam saatlerinde Perşembe ilçesi Yason Burnu Mevkii´nde meydana geldi. Yunus Emre Aktaş ve arkadaşı Deniz Taş serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Yunus Emre Aktaş, dalgalı denizde akıntıya kapıldı. Deniz Taş ve sahildekiler yardıma koştu. Aktaş kıyıya çıkarılırken, bu kez arkadaşı Deniz Taş akıntıya kapılıp kayboldu.

Bir kişinin drone ile havadan taradığı deniz yüzeyinde yeri belirlenen Deniz Taş, tekneye alınarak kıyıya alındı. İlk müdahalesi yapılan Taş, kaldırıldığı Perşembe Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yunus Emre Aktaş'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.