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Akkim Kimya’dan 63 milyon dolarlık satın alma

Akkök Holding iştiraki olan Akkim Kimya, 2021’e yeni bir şirket satın alma yatırımıyla başladı. Akkim Kimya, Aydın’da faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük karboksimetil selüloz (CMC) üreticilerinden biri olan USK Kimya’yı 63 milyon dolarlık anlaşmayla bünyesine dahil etti. Satın alma işleminin tamamlanması için Rekabet Kurulu’nun şubat ayı içerisinde onay vermesi bekleniyor

Akkim Kimya’dan 63 milyon dolarlık satın alma
HABERTURK.COM

Akkim Kimya, stratejik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket satın almalarıyla büyüme hedeflerine ilerleyen Akkim, 63 milyon dolar karşılığında USK Kimya’yı bünyesine kattı. Rekabet Kurulu’nun şubat ayı içinde mutabakatı onaylaması ve devir işlemlerinin ay sonuna kadar neticelenmesi bekleniyor.

Verilen bilgiye göre, şirket bünyesine dahil olan USK Kimya, dünyanın lider karboksimetil selüloz (CMC) üreticileri arasında. 2001 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde kurulan şirket, yıllık 40 bin tona varan üretiminin yüzde 80’inini ihraç ediyor. USK Kimya’nın hizmet verdiği sektörler arasında petrol ve doğalgaz sondajı, deterjan, maden, gıda, kişisel bakım, tekstil, kağıt ve seramik bulunuyor. Yüksek saflıkta CMC üretimi de yapan USK Kimya, global pazarda en büyük teknik CMC üreticilerinden birisi konumunda.

"İHRACATI 2 KATINA ÇIKARMA FIRSATI"

Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, satın alma yatırımıyla ihracatlarını 2 katına çıkarma fırsatı yakaladıklarını dile getirdi. USK Kimya’nın yüksek ihracat oranına değinen Kipri, “Kimya şirketinin, kendi şirketimizle ile birleşecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu yatırım kararını alırken kimya şirketinin ihracattaki gücü ve yurt içindeki açık ara pazar hakimiyeti ve ‘know-how’ kabiliyetini göz önünde bulundurduk. Şirketimizin hizmet verdiği sektörlere paralel müşteri portföyü ile üretim süreçleri ve tedarik zinciri aşamasındaki sinerjinin, bize artı değer katacağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın her iki tarafa ve kimya sektörüne hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Kipri, son olarak şirketlerinin önümüzdeki dönemde organik ve inorganik büyüme yatırımlarına devam edeceğini belirterek, gelecek 5 yıl içinde yıllık cirosunu 600 milyon dolara yükseltmeyi hedeflediğini söyledi.

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Akkim’in bu yatırımına önem verdiklerini ifade ederek, “Kimya sektörü grubumuz içinde kritik bir yere sahip. Bu anlamda stratejik büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yapılan bütün yatırımları oldukça değerli buluyor ve destekliyoruz” diye konuştu.

6 YILDA 200 MİLYON DOLARLIK SATIN ALMA

Şirketten yapılan açıklamada, bu yatırımla birlikte Akkim Kimya’nın son 6 yılda gerçekleştirdiği satın almaların toplam bedeli 200 milyon doları buldu. 2015 yılında dünyanın en büyük emaye ve seramik frit üreticilerinden Akcoat’u bünyesine katarak bu sektöre giriş yapan şirket, 2017 yılında Alman kimyasal satış ve pazarlama şirketi Dinox’u satın aldı. Ardından Avrupa’nın ikinci büyük su kimyasalları üreticisi Feralco ile yarı yarıya ortaklıkla kurulan Akferal hisselerinin tamamı şirket tarafından satın alındı. Ayrıca seramik baskı mürekkepleri üreten İspanyol Megacolor, Akkim iştiraki olan Akcoat tarafından satın alındı.

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