Akkuyu’da işçiler yemekten zehirlendi: Şirketten açıklama

Akkuyu Nükleer AŞ, yemekhanede yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan işçilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında faaliyet gösteren inşaat şirketlerine bağlı bazı çalışanların, yemekhanede yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandığı belirtildi.

Çalışanların revire başvurduğu aktarılan açıklamada, "Şu ana kadar yaklaşık 200 başvuru tespit edilmiş olup 50 kişi hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye başvuranların tamamı, ayakta gördükleri tedavinin ardından taburcu edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Akkuyu NGS sahasındaki kantinlerden ve çalışanların ikamet ettiği kamplardan gıda numuneleri alıp inceleme başlatmıştır. Akkuyu Nükleer AŞ ve yemek hizmetlerinden sorumlu yüklenici firmalar, yetkililere gerekli desteği sağlamaktadır. Akkuyu NGS inşaat sahasında sağlık personelinin bu denetim için fazla mesai yapması uygun görülmüştür."