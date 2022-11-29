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Haberler Kültür-Sanat Müzik
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AKM'de kahve konserleri keyfi

Atatürk Kültür Merkezi'nde, her cumartesi, hafta sonuna farklı temalar ve repertuvarların sunulduğu klasik müzik konserleriyle keyifli bir başlangıç yapmak isteyenlere hitap eden Kahve Konserleri serisi Aralık ayında birbirinden değerli sanatçıların konserleriyle devam ediyor.

AKM'de kahve konserleri keyfi


Kahve Konserleri’nin Aralık ayında ilk konuğu Solo Flüt Resitali’yle Bülent Evcil

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası solo flüt sanatçısı Bülent Evcil 3 Aralık Cumartesi günü solo flüt resitaliyle Kahve Konserleri’nde Aralık ayının ilk konuğu olacak. Evcil, Barok dönemden günümüze kadar uzanan ve Türk bestecilerin eserlerinin yer aldığı solo flüt repertuvarının geniş örnekleriyle sanatseverlerle bir araya gelecek.

Dünyaca ünlü flüt virtüözü Sir James Galway tarafından “jenerasyonunun en iyi flütçüsü” olarak tanımlanan sanatçı, Bach, J. İber, P. Mascagni, F. Say, C. Debussy ve A. Piazzolla’nın eserleri ile Türk müziğinden potpuri ile müzikseverlere ziyafet yaşatacak.

Opera, Türk müziği ve türkülerimizin klasik vokalle buluşacağı özel bir performans: ‘Dünyadan İçimize’

10 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek “Dünyadan İçimize” konseri, opera sanatının çeşitli dönemlerine ait örneklerle birlikte, klasik Türk müziğine ait eserleri ve türküleri klasik vokal tekniğiyle harmanlayarak dinleyicilerin beğenisine sunuyor. AKM Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşecek konserde soprano Burcu Soysev’e, Fügen Yiğitgil ve Ozan Sarıboğa eşlik edecek.

C. Gluck’tan "O del mio dolce ardor", W.A.Mozart’tan "Idomeneo", Elettra’dan “ D’Oreste, d’Ajace", P.I. Tchaikovski’den "Zabyt’ Tak Skoro", G. Verdi ‘den" I Vwspri Siciliani", Elena’dan “Merce, dilette amiche”, B. Britten’in "Peter Grimes", Ellen Orford’tan "Embroidery Aria,L. Delibes’in Les Filles de Cadix", T. Erdener’den "Sen Sen Sen", A. Piazzola’dan "Jo Soy Maria de Buenos Aires" eserleri seslendirilecek. Konser repertuvarında ayrıca; Neşet Ertaş’ın "Yalan Dünya" ve "Neredesin Sen", Aşık Veysel’in "Uzun İne bir Yoldayım", Muallim İsmail Hakkı Bey’in "Fikrimin İnce Gülü", Aşık Ali İzzet Özkan’ın "Mühür Gözlüm", Giresun Türküsü "Ağasar’ın Balını", Çarşamba Türküsü "Çarşamba’yı Sel Aldı" ve "Yazımı Kışa Çevirdin" şarkıları da yer alıyor.

Benzersiz bir repertuvar: Kanun Piyano İkilisi

Yüzyıllar önce farklı kıtalarda doğan ve kendi müzik dünyalarının değerli temsilcileri olan piyano ve kanun, 21. yüzyılın çağdaş teknikleriyle ele alınan yeni müzik dilleriyle “Kahve Konserleri” kapsamında 17 Aralık Cumartesi günü dinleyiciyle buluşuyor. AKM Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşecek konserde, kanunda Esra Berkman ve piyanoda Lilian Tonella Tüzün, hem “New Music for Kanun & Piano” albümlerinde yer alan hem de günümüz Türk bestecilerin uyarlama ve özgün eserleri ile katkıda bulundukları sıra dışı bir repertuvarla sahneye çıkıyor. Bu özgün repertuvara ek olarak Çetin Işıközlü’nün "Solo Kanun ve Solo Piyano için Serenatlar"ı, Meliha Doğuduyal’ın "Mirrors of Time", Enis Gümüş’ün "Geçmişe Doğru Ağırlaşarak" ve Marcus Squeira’nın "Dut Ağacı Boyunca" Onur Türkmen’in "Reminiscences for Kanun and Piano", Tolga Zafer Özdemir’in "Ex Orient Lux I: Karşılama II. Aganta burina burinata III: Cem IV: Prulliyaş", Semih Korucu’nun "Melioristik Etüdler I: Durağan Olan & Ötekine Kapalı Olan" ve Uğraş Durmuş’un At the "Golden Horn No.8" başlıklı eserleri de programda yer buluyor.

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